لقاء بين وزيرين سعودي وإيراني في موسكو

كشف وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، عن لقاء وصفه بـ"العابر" مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في موسكو، على هامش مؤتمر للطاقة، أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء مهر عن الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية "شانا".

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الوزير الإيراني قال في تصريحات نقلتها الوزارة، إن على السعوديين ألا ينظروا لإيران كعدو، لأنها موجودة خارج المنطقة.

زنغنه: قلت للأمير إننا أصدقاء منذ 22 عاماً، وهذه الصداقة شهدت فترات صعود وهبوط في مستوى العلاقات.

أضاف زنغنه أنه لا مشكلة في لقاء الأمير السعودي، لافتاً إلى أن بلاده لم تبادر في خلق أي خلاف مع السعودية، وأرادت الصداقة دائماً مع جميع دول المنطقة.

لم يصدر تأكيد أو نفي من الجانب السعودي لحدوث هذا اللقاء، ولم يوضح الوزير الإيراني رد الأمير عبد العزيز بن سلمان.

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