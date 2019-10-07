لقاء بين وزيرين سعودي وإيراني في موسكو

كشف وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، عن لقاء وصفه بـ"العابر" مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في موسكو، على هامش مؤتمر للطاقة، أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء مهر عن الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية "شانا".
التفاصيل
- الوزير الإيراني قال في تصريحات نقلتها الوزارة، إن على السعوديين ألا ينظروا لإيران كعدو، لأنها موجودة خارج المنطقة.
- زنغنه: قلت للأمير إننا أصدقاء منذ 22 عاماً، وهذه الصداقة شهدت فترات صعود وهبوط في مستوى العلاقات.
- أضاف زنغنه أنه لا مشكلة في لقاء الأمير السعودي، لافتاً إلى أن بلاده لم تبادر في خلق أي خلاف مع السعودية، وأرادت الصداقة دائماً مع جميع دول المنطقة.
- لم يصدر تأكيد أو نفي من الجانب السعودي لحدوث هذا اللقاء، ولم يوضح الوزير الإيراني رد الأمير عبد العزيز بن سلمان.
ما القصة؟
- صادرات إيران من النفط الخام تقلصت أكثر من 80 بالمئة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي عام 2015.
- ردا على ذلك، قلصت إيران التزاماتها في الاتفاق، بعدما قبلت بمقتضاه كبح أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.
- أدى تكثيف الضغط الأمريكي على إيران إلى عزوف المستثمرين عن العمل فيها.
- تملك إيران ثاني أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم لكنها ليست مصدرا كبيرا له بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها لعقود.
- لطالما وقعت الخلافات بين إيران والسعودية في اجتماعات أوبك بسبب سياسات إنتاج النفط وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد أن حملت المملكة طهران مسؤولية الهجوم على منشأتي نفط في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي. وتنفي إيران هذا الاتهام.