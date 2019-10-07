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سياسة

لقاء بين وزيرين سعودي وإيراني في موسكو

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه
7/10/2019

كشف وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، عن لقاء وصفه بـ"العابر" مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في موسكو، على هامش مؤتمر للطاقة، أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء مهر عن الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية "شانا".

التفاصيل
  • الوزير الإيراني قال في تصريحات نقلتها الوزارة، إن على السعوديين ألا ينظروا لإيران كعدو، لأنها موجودة خارج المنطقة.
  • زنغنه: قلت للأمير إننا أصدقاء منذ 22 عاماً، وهذه الصداقة شهدت فترات صعود وهبوط في مستوى العلاقات.
  • أضاف زنغنه أنه لا مشكلة في لقاء الأمير السعودي، لافتاً إلى أن بلاده لم تبادر في خلق أي خلاف مع السعودية، وأرادت الصداقة دائماً مع جميع دول المنطقة.
  • لم يصدر تأكيد أو نفي من الجانب السعودي لحدوث هذا اللقاء، ولم يوضح الوزير الإيراني رد الأمير عبد العزيز بن سلمان.
ما القصة؟
  • صادرات إيران من النفط الخام تقلصت أكثر من 80 بالمئة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي عام 2015.
  • ردا على ذلك، قلصت إيران التزاماتها في الاتفاق، بعدما قبلت بمقتضاه كبح أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.
  • أدى تكثيف الضغط الأمريكي على إيران إلى عزوف المستثمرين عن العمل فيها.
  • تملك إيران ثاني أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم لكنها ليست مصدرا كبيرا له بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها لعقود.
  • لطالما وقعت الخلافات بين إيران والسعودية في اجتماعات أوبك بسبب سياسات إنتاج النفط وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد أن حملت المملكة طهران مسؤولية الهجوم على منشأتي نفط في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي. وتنفي إيران هذا الاتهام.
المصدر : وكالات
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