ثلاث دول عربية تقدم تنازلات تجميلية لامتصاص غضب شعوبها

تشهد ثلاث دول عربية، محاولات مشابهة من السلطات لامتصاص غضب شعبي، لإنهاء احتجاجات تطالب بإصلاح سياسي وإعلامي في مصر، واعتذار ووعد بتحقيق في الأردن، ومحاربة الفساد في العراق.

مصر: خطوات غير معتادة

شهدت مصر إجراءات، عديدة، بعد مظاهرات شعبية، ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 20 من سبتمبر/أيلول الماضي.

المظاهرات خرجت بعد دعوة من الفنان والمقاول محمد علي.

تزامن ذلك مع حشد النظام لمسيرات موالية، تعالت خلالها أصوات مؤيدة للسيسي بضرورة الإصلاح السياسي.

قبل أيام، قال رئيس البرلمان، إن النظام سيقدم على إصلاحات في الملفين السياسي والإعلامي.

تزامن ذلك مع إفراج النظام عن عشرات المحتجين بينهم أجانب، واتخاذ إجراءات دعم حكومي ببعض القطاعات.

تشمل تلك الإجراءات، إعادة صرف حصص تموينية لمليون و800 ألف شخص، وخفض ضئيل في أسعار الوقود، يعتبر الأول منذ سنوات.

كما قدمت وعودا من نقابة الصحفيين المصريين، بتمثيل كل الأصوات، وبحث أوضاع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر.

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العراق: قرارات مهمة

منذ الثلاثاء الماضي، يشهد العراق احتجاجات متصاعدة، بدأت من العاصمة بغداد، طالبت بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، وامتدت إلى محافظات جنوبية.

رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون إلى استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي؛ إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

تسبب العنف بسقوط أكثر من 110 قتلى، بينهم ثمانية من عناصر الأمن، وما يزيد عن 6 آلاف جريح، بحسب وزارة الداخلية ومصادر طبية.

إثر جلسة حكومية استثنائية، أعلنت الحكومة، مساء الأحد، ما أسمته الحزمة الأولى من "القرارات المهمة"، حسب الوكالة العراقية الرسمية للأنباء.

من تلك القرارات فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في المحافظات كافة. كما تقرر استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية على المستحقين بمحافظة البصرة، جنوبي العراق، خلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.

من القرارات أيضا، بناء 100 ألف وحدة سكنية في محافظات عدة، ومنح الأولوية للمناطق الأكثر فقراً، وتقديم منح شهرية مالية للعاطلين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة.

العراق يشهد احتجاجات مناهضة للحكومة أدت لوقوع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين

الأردن: اعتذار وتحقيق واتفاق