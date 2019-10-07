ترمب يهاجم بيلوسي ويدعو بايدن للانسحاب من الانتخابات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، داعياً إياه للانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.

تغريدات ترمب

هاجم ترمب بيلوسي قائلاً إنها قد تكون مدانة بالخيانة، ومتواطئة في أكاذيب واجتماعات غير قانونية.

أضاف أن بيلوسي كانت متواطئة مع آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب.

اتهم الرئيس الأمريكي، شيف وبيلوسي بالاشتراك في عمليات تحايل على الكونغرس والشعب الأمريكي.

دعا ترمب إلى عزل بيلوسي وشيف على الفور.

الرئيس الأمريكي شن هجوما على السيناتور الجمهوري، ميت رومني، لانتقاده طلب ترمب من السلطات الأوكرانية والصينية التحقيق في مزاعم فساد.

غرد ترمب واصفاً رومني "شخص غبي يحاربني منذ البداية" مضيفاً أنه "لو عمل بهذا الحماس أمام الرئيس السابق (أوباما) لفاز بالرئاسة، لكنه للأسف لم يفعل".

الرئيس الأمريكي، شن هجوماً آخر على جو بايدن نائب الرئيس السابق، باراك أوباما.

طالب ترمب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي في الانتخابات القادمة.

وصف ترمب منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالنعس.

ترمب: بايدن النعس لن يتمكن من بلوغ خط البداية، ويجب عليه أن ينسحب.

The Biden family was PAID OFF, pure and simple! The fake news must stop making excuses for something that is totally inexcusable. Sleepy Joe said he never spoke to the Ukrainian company, and then the picture came out where he was playing golf with the company boss and Hunter….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2019

رد بايدن

على غرار ترمب رد بايدن بتغريدة متهماً الرئيس بأنه "طلب من حكومة أجنبية اختلاق أكاذيب" عنه.

بايدن: إلى ترمب وأولئك الذين يسمحون باستغلال السلطة، اعلموا أنني لن أختفي. لن تدمروني ولن تدمروا عائلتي.

أضاف بايدن في تغريدة أخرى "في كل يوم، وكل ساعة على ما يبدو، نجد المزيد من الأدلّة على أنّ الرئيس ترمب يسيء استخدام صلاحياته الرئاسية وأنه غير أهل بالمرّة" لتولّي هذا المنصب.

And to Trump and those who facilitate his abuses of power, and all the special interests funding his attacks against me: Please know that I’m not going anywhere. You won’t destroy me, and you won’t destroy my family. And come November 2020, I intend to beat you like a drum. — Joe Biden (@JoeBiden) October 6, 2019

مساءلة ترمب

الأسبوع الماضي، بدأ مجلس النواب تحقيقا رسميا بهدف مساءلة ترمب، عقب تقارير قالت إنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

كشف البيت الأبيض عن فحوى مكالمة هاتفية دارت بين ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما يهدد بعزل ترمب من منصبه.

بناء على ما ورد في مذكرة المكالمة، طلب ترمب فعليا من زيلينسكي التحقيق من أجل التأكد ما إذا كان جو بايدن متورطا بوقف تحقيقات في أعمال شركة يعمل بها نجله.

يقول الديمقراطيون، إن ترمب ارتكب تجاوزات تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة خلال تلك المكالمة، فيما يصر الأخير على نفي ما ينسب إليه، مؤكدا أن المكالمة "كانت ودية"، وأنه سمح بنشرها علنا.

نفى ترمب أن يكون قد ارتكب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، مشددا على أن اهتمامه الوحيد كان "النظر في الفساد".

لطالما ادعى ترمب أن بايدن وابنه متورطان في الفساد في أوكرانيا. وقال في هذا الصدد "إنه يقوم بنهب هذه الدول".

مع ذلك، ليس هناك دليل موثوق به على أن بايدن متورط في مثل هذه المخططات.

المعارضة تقول إن ترمب يدفع القادة الأجانب إلى التحقيق مع بايدن كطريقة لتشويه الرجل الذي يعتبر الأوفر حظا في سباق الترشيح الديمقراطي للرئاسة.

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