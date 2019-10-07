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سياسة

إسرائيل تحفر مقبرة ضخمة تحت الأرض في القدس المحتلة

صورة من داخل المقبرة الجديدة
صورة من داخل المقبرة الجديدة
6/10/2019

تم الكشف عن بناء مقبرة ضخمة جديدة تحت الأرض في مدينة القدس المحتلة، بالقرب من الجبانة اليهودية الرئيسية بالمدينة.

التفاصيل
  • بناء المقبرة تم أسفل تل بالقرب من الجبانة الرئيسية.
  • تضم المقبرة، التي يبلغ طولها ميلاً، 23 ألف غرفة دفن تصطف على الجدران والأرض.
  • شيفرا كديشا، وهي الجماعة الرئيسية التي تشرف على دفن اليهود في إسرائيل، قالت إن تكاليف إنشاء المقبرة يصل إلى حوالي 86 مليون دولار.
  • أحد مسؤولي الجماعة قال إنه "وفقا لخطتنا، بعد الانتهاء من الجزء الأول المؤلف من 23 ألف غرفة دفن، ربما سيكون لدينا مساحة كافية لمواصلة الحفر تحت الأرض. سنمضي قدما إذا تقبل الناس هذه الطريقة الجديدة للدفن".
  • بحسب الجماعة، ستكون أول 8000 غرفة دفن جاهزة للاستخدام في نهاية الشهر.
المصدر : رويترز
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