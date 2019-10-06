20 قتيلا بهجوم على موقع تنقيب عن الذهب شمالي بوركينا فاسو

قالت مصادر أمنية، السبت، إن 20 شخصا لقوا مصرعهم خلال هجوم ليل الجمعة على موقع للتنقيب عن الذهب في قرية دولماني بمنطقة أربيندا شمالي بوركينا فاسو، حيث ينتشر عنف مجموعات مسلحة.

هجوم مسلح

فرانس برس عن مصدر أمني: هاجم أفراد مسلحون موقع التنقيب عن الذهب في دولماني، بالقرب من أربيندا، في محافظة سوم، مخلّفين 20 قتيلًا، غالبيتهم من عمال المناجم.

مصدر أمني آخر أكد حصول الهجوم، مشيرًا إلى وجود عدد من الجرحى، من دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

الهجوم وقع على مقربة من المكان الذي فجر فيه انتحاريون جسرًا يربط بين بلدتين شماليتين في منتصف سبتمبر/أيلول، بحسب صحيفة "الغارديان".

هجمات سابقة

قبل أسبوع، قتل 17 شخصًا، بينهم جندي، في هجمات شمال بوركينا فاسو.

في 29 سبتمبر/أيلول، قام حوالي 20 رجلًا يستقلون الدراجات النارية بمهاجمة قرية كومسيلجا في مقاطعة بام، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإحراق المحال التجارية وإطارات سيارتين.

في وقت لاحق من نفس اليوم، قُتل سبعة أشخاص بعد أن هاجم أفراد مسلحون قرية دينون في نفس المقاطعة.

شهد هجوم ثالث في ديو في ولاية سوم مقتل جندي خلال هجوم على وحدة بالجيش.

دوامة عنف