هل توقف السعودية إعدام المهندس المصري علي أبو القاسم؟

نفت أسرة المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، ما تردد عن وقف أو تجميد الحكم، فيما أطلق ناشطون حملة إلكترونية لإنقاذ حياته بعد أنباء عن قرب تنفيذ الحكم.

ويعمل أبو القاسم في السعودية منذ عام 2007، وصدر عليه حكم بالقتل تعزيرًا (الإعدام) عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب مخدرات إلى المملكة.

وقالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان السبت، إنها تواصلت مع الجهات المعنية في السعودية، لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية والذي أثبت براءة أبو القاسم.

حكاية أبو القاسم

وفق مقاطع فيديو سجلها أبو القاسم، وزوجته ابتسام سلامة، وعدد من الناشطين المصريين، فإن حكم الإعدام صدر بحقه من قبل السلطات السعودية، بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة.

أبو القاسم سرد القصة كاملة في فيديو مطول، وشرح كيف تم استغلاله من قبل عصابة تهريب مخدرات، حين قدم مساعدة في تخليص أوراق جمركية لإحدى المعدات التي تم تهريب المخدرات من خلالها بطريقة متقنة.

كانت البداية في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعدما طلب منه شقيقه تسلم معدّة هندسية تم شحنها عن طريق شركته، وتوصيلها لأحد الأشخاص المقيمين بالرياض، لكن فور وصولها عُثر فيها على شحنة تحوي نحو مليون قرص مخدر.

أبو القاسم أبدى استغرابه من عدم التفات السلطات السعودية لمستندات وأدلة براءته التي قدمتها السلطات المصرية بعد أن ألقت القبض على المهربين الحقيقيين.

قبل أسابيع، نشرت جريدة الأهرام المصرية الحكومية، انفرادًا بحصولها على مستند جديد يؤكد تورط 7 متهمين من عائلة واحدة في صفقة المخدرات. ورغم القبض عليهم وتوثيق اعترافاتهم لدى الأمن المصري، إلا أن السلطات السعودية لم تأخذ بها، وأصدرت حكمًا بإعدام أبو القاسم.

زوجة أبو القاسم بثت مقطع فيديو تشكو فيه من أن شيئًا لم يتغير، بل حُجز زوجها في زنزانة انفرادية ربما تمهيدًا لإعدامه خلال هذا الشهر، واستنجدت بالرئيس المصري والعاهل السعودي للتدخل في قضية زوجها.

في يونيو/حزيران 2018، قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن بلادها تسعى لدى الرياض لوقف تنفيذ حكم الإعدام، مطالبة بإعادة التحقيقات في القضية، مؤكدة أنها تتابع الملف بنفسها، وأنها كلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم طيه نهائيًا.

حملة إلكترونية

منذ صدور الحكم على أبو القاسم في 2017 وتثبيته منتصف عام 2018، تسعى زوجة أبو القاسم وناشطون لإلغاء الحكم والإفراج عنه، وأطلقوا صفحة ( انقذوا المهندس علي من الإعدام ) على فيسبوك ينشرون من خلالها كل جديد حول تطورات القضية.

) على فيسبوك ينشرون من خلالها كل جديد حول تطورات القضية. مع تداول أخبار بتثبيت حكم الإعدام وقرب تنفيذه، انطلقت حملة إلكترونية على منصات التواصل وتصدر وسم (#أنقذوا_المهندس_علي_أبو_القاسم) ضمن قائمة الأكثر تداولًا بموقع تويتر في مصر قبل يومين.

لسه موصلكش صوت المواطن المصري ده ولا صوت أسرته ياسيسي علشان تتحرك وتنقذه من الموت؟

ولا مش فاضي ترفع سماعة التليفون علي ابن سلمان !!

فاضي بس تبني قصور وفلل وتركب عجل وتمسك الميكرفون وترغي !!#انقذوا_المهندس_علي_ابو_القاسم#مش_هنرضي_بالفتات#ارحل_ياسيسي — أسرار محمد علي | Mohamed Ali (@MohamedSecrets) October 4, 2019

الوسم الذي يطالب بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة أبو القاسم، حظي بتفاعل واسع خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واتسعت دائرة التضامن لتشمل عدداً من الدول العربية.

ناشطون اتهموا السلطات المصرية بعدم الجدية في التدخل لإنقاذ حياة أبوالقاسم وبتجاهل معاناته وأسرته، خوفًا من الإضرار بعلاقات مصر الوطيدة مع السعودية، لكن القاهرة تقول إنها على تواصل مع السلطات السعودية لوقف الحكم.

القاهرة: نبذل جهودا

مع الضغوط الشعبية على مدار اليومين الماضيين، أصدرت وزارة الهجرة المصرية بيانًا، أمس السبت، أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية أبو القاسم.

بيان الوزارة:

تواصلنا مع عدد ضخم من الجهات، وقمنا بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد القضية، كما كلفنا المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

بالتعاون مع وزارة الخارجية تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

تواصلت الوزارة أيضًا مع النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس أمام الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة أبو القاسم، وقدموا كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

أيضًا ناشدت السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

https://twitter.com/MernaaAmgad/status/1180612424283672577?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/nasr99910/status/1180251773585494016?ref_src=twsrc%5Etfw

مهندس مصري اسواني على أبو القاسم هيتعدم في السعودية برغم ظهور برآته من جهه السلطات المصرية

وعنده بيت واطفال #انقذوا_المهندس_على_ابو_القاسم pic.twitter.com/GAv8nj3MyE — Mo 3bdeen (@mo_3bdeen) October 5, 2019

عايز الهاشتاج دا ترند الراجل دا حياته هتنتهى ظلم شاركوا معانا #انقذوا_المهندس_علي_ابو_القاسم pic.twitter.com/OitrbOAhyg — spring flower (@springf95647173) October 5, 2019