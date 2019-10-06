مبلّغ جديد يدخل على خط قضية ترمب وأوكرانيا

قال محامي المسؤول بالاستخبارات الأمريكية الذي أبلغ عن مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الأوكراني إن مسؤولا آخر أكد الادعاءات الواردة في شكوى المبلغ الأول بشأن ترمب.
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خلفيات
- من شأن وجود مبلغ ثانٍ، وخصوصا إذا كان شخصا يمكنه التحدث مباشرة عن تواصل الرئيس ترمب مع أوكرانيا، أن يقلل من إصرار ترمب المتكرر على أن الشكوى الأصلية، التي كُشف عنها في 26 من سبتمبر/أيلول الماضي، كانت "غير دقيقة".
- تصريحات زيد تأتي بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الجمعة الماضي، قالت فيه إن مبلغا ثانيا يدرس التقدم بشكوى رسمية بشأن اتصال ترمب مع الرئيس الأوكراني، والإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.
- الصحيفة قالت إن المبلغ الثاني لديه معلومات مباشرة عن الأحداث المحيطة باتصال ترمب مع الرئيس الأوكراني أكثر من المبلغ الأول.
- نقلت نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة إن المبلغ الثاني كان من بين المسؤولين الذين تحدث معهم المفتش العام بهدف التحقق من المزاعم التي تضمنتها شكوى المبلغ الأول بشأن المكالمة الهاتفية التي أجراها ترمب مع نظيره الأوكراني والتي طالبه فيها بإجراء تحقيق بشأن بايدن وعائلته.
- بحسب الصحيفة فقد عقد أتكينسون اجتماعا مغلقا مع نواب بالكونغرس، الجمعة الماضي، لإطلاعهم على كيفية تحققه من رواية المبلغ.
- لم يتضح ما إذا كان المبلغ الثاني سيتقدم بشكوى جديدة أم لا.
- لكن وجود شكوى جديدة، وخصوصا إذا صدرت من شخص أقرب إلى الأحداث، يمكن أن يضفي المزيد من المصداقية على الشكوى الأصلية.