مبلّغ جديد يدخل على خط قضية ترمب وأوكرانيا

قال محامي المسؤول بالاستخبارات الأمريكية الذي أبلغ عن مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الأوكراني إن مسؤولا آخر أكد الادعاءات الواردة في شكوى المبلغ الأول بشأن ترمب.

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نقل موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي عن المحامي مارك زيد، الذي يمثل المبلّغ الأول، أن مسؤولا آخر في الاستخبارات تحدث للمفتش العام للاستخبارات الأمريكية بشأن تواصل ترمب مع الرئيس الأوكراني بهدف إجراء تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق والمرشح جو بايدن وعائلته.

زيد قال إنه الآن أصبح يمثل المبلغ الثاني، الذي وصفه بأنه أيضا مسؤول بالاستخبارات، وقال إن له اطلاعا مباشرا على عدد من الادعاءات الواردة في الشكوى الأصلية وأجرى مقابلة مع رئيس مكتب الرقابة الداخلية لوكالات الاستخبارات الأمريكية مايكل أتكينسون.

زيد أوضح أن كلا المسؤولين لديه حماية كاملة وفقا للقانون الذي يهدف إلى حماية المبلغين من الإقالة نتيجة إبلاغهم عن الوقائع موضع التحقيق.

قال موقع "إيه بي سي نيوز" إن المسؤول الثاني قد تحدث مع مكتب المفتش العام للاستخبارات، لكنه لم يتحدث بعد مع لجان الكونغرس المعنية بالتحقيق.

أعلن الفريق القانوني الذي يمثل صاحب الشكوى الأولى على الرئيس ترمب، على خلفية مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني أنه بات يمثل أيضا مُبلّغين آخرين وفق ما ذكر أندرو باكج أحد المحامين الرئيسيين حسب صحيفة وول ستريت جورنال.

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