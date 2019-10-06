تركيا: توقيف شخص اعتدى بوحشية على طفل أردني [فيديو]

أوقفت الشرطة التركية، الأحد، شخصا قام بصفع طفل يحمل الجنسية الأردنية، خلال خلاف بين أطفال في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وإثر تداول مشاهد للحادثة التي تسببت في ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت فرق الأمن لإلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في المقطع المصور.

ما القصة؟

وكالة الأناضول (رسمية) نقلت عن مصادر أمنية أن خلافا نشب بين أطفال كانوا يلعبون في أحد المجمعات السكنية، بمنطقة مزيتلي في مدينة مرسين.

انتشرت مشاهد يبدو أنها ملتقطة من إحدى الشرفات عبر كاميرا موبايل، تظهر قيام "ن.ك" وهو من سكان المجمع، بصفع الطفل الأردني "أ.ك" البالغ من العمر 5 أعوام، بشدة، ما أسقطه أرضا، أثناء الخلاف.

قام الشخص أيضا بدفع الشقيقة الكبرى للطفل، وحاول طردها من المجمع.

تفاقم الخلاف مع دخول الأسر على الخط، حيث هرعت الشرطة إلى الموقع عقب تلقيها بلاغا، وقامت بالفصل بين المتشاجرين.

رواية النيابة العامة

وفق بيان النيابة العامة في مرسين، فإن الخلاف نشب بين 4 أطفال أتراك وأردنيين.

النيابة أوضحت أن مشاجرة تسببت في كسر سن أحد الأطفال الأتراك، وإصابة آخر بجروح طفيفة.

عقب ذلك، جاء "ن.ك" وهو والد أحد الأطفال الأتراك، كما يظهر في مقطع الفيديو، وصفع أحد الأطفال الأردنيين وطرحه أرضا، كما قام بركله وتسبب في إصابته بجروح.

البيان أوضح أن الشخص المذكور قام بدفع الشقيقة الكبرى للطفل الأردني، مرتين.

البيان أشار إلى أنه جرى توقيف الشخص الذي قام بصفع الطفل، بتعليمات من النيابة، حيث تتواصل الإجراءات الرسمية بحقه في مديرية الأمن.

عدم ترحيل