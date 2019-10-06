بعد مظاهرات سبتمبر: كيف تفكر إسرائيل في مساعدة السيسي؟

وصف معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب موجة الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في مصر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها أخطر أزمة واجهت السيسي منذ توليه منصبه.

التفاصيل

خلص التقرير إلى أنه رغم أن قدرة إسرائيل على المساهمة في استقرار مصر محدودة، فإن بإمكانها القيام بعدة خطوات في هذا الصدد.

ذكر التقرير أن من بين هذه الخطوات المشاركة إلى جانب دول أخرى في جهود تهدف إلى المساعدة في الاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي لمصر وتشجيع إصلاحات ضرورية.

من هذه الخطوات أيضا منح دعم دبلوماسي وهادئ في الحلبة الدولية لبعض مواقف القاهرة، في مجال محاربة الإرهاب على سبيل المثال.

اقترح التقرير الامتناع بقدر الإمكان عن أي خطوات قد تصب الزيت على النار في مصر، خصوصا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وبشأن الأماكن المقدسة في مدينة القدس.

وفي 20 و27 من سبتمبر/ أيلول الماضي خرجت مظاهرات في القاهرة وعدة محافظات تطالب بتنحي السيسي بعد دعوات للتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت المظاهرات بعد أيام من كشف الفنان ورجل الأعمال محمد علي ما قال إنه فساد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات في الجيش.