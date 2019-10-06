بسبب "إعجاب".. أنقرة تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية

استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة، جيفري هوفينير، على خلفية "إعجاب" السفارة بتغريدة على موقع تويتر.

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قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إنه جرى استدعاء القائم بالأعمال، إلى مقر الوزارة، نظرا لكون السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد خارج المدينة.

لفت إلى أن نائب وزير الخارجية سدات أونال، التقى هوفينير، وطلب منه تقديم إيضاح صريح وواف، حول قيام السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر أمس بالإعجاب بتغريدة لشخص تصفه تركيا بأنه "أحد أعضاء منظمة غولن".

كانت السفارة ضغطت على الإعجاب بتغريدة لأرغون باباهان، وهو أحد الشخصيات الموالية لفتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016.

سخر باباهان، وهو هارب من تركيا، في التغريدة، من زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهتشلي الذي يعاني من وعكة صحية والمتحالف مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

كتب باباهان "فليستعد الشعب التركي لمرحلة سياسية بدون بهتشلي".

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم بأن نائبه التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية، وقال "لقد أبلغونا بأن الإعجاب حدث بالخطأ وأنه تم تصحيح الوضع، وطلبنا منهم اتخاذ موقف أوضح".

اعتذار أمريكي وتنديد تركي