الأردن.. اتفاق ينهي أطول إضراب للمعلمين في تاريخ البلاد

أعلنت الحكومة الأردنية، فجر الأحد، أنها توصلت لاتفاق بشأن الرواتب مع نقابة المعلمين لإنهاء إضراب بدأ قبل شهر ويمثل أطول إضراب في القطاع العام.

وأدى إضراب المعلمين إلى تعطيل الدراسة لأكثر من 1.5 مليون طالب، لكن الدراسة استؤنفت اليوم بعدما قدم رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتذارًا للمعلمين عن انتهاكات تعرضوا لها في احتجاجات سبتمبر/ أيلول الماضي.

وجاء الاتفاق بعد أن أصبح الإضراب يهدد بتفاقم أزمة سياسية، عندما بدأت الحكومة الأسبوع الماضي في اتخاذ خطوات قانونية ضد النقابات بعد رفضها زيادات بسيطة بالرواتب قالت إنها بمثابة "فتات"، وقالت الحكومة إنها لا يمكنها تحمل منح المزيد.

ملامح الاتفاق

الاتفاق يرفع العلاوات بنسب تتراوح بين 35% إلى 75% من الرواتب الأساسية للمعلمين حسب درجاتهم الوظيفية، اعتبارًا من العام المقبل.

سبق الإعلان عن الاتفاق اعتذار للمعلمين قدمه الرزاز عبر حسابه على فيسبوك، السبت، بالتزامن مع اليوم العالمي لهم، الذي يوافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

الحكومة ونقابة المعلمين تتفقان على نسب الزيادة في العلاوات https://t.co/FxkNlFLZcc#عاجل — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) October 5, 2019

يأتي الاتفاق بعد الوصول لطريق مسدود لأسابيع بسبب إصرار الحكومة على رفض تلبية مطلب أصلي للنقابات بزيادة الرواتب 50% قائلة إنه سيزيد الضغط المالي على الدولة المثقلة بالديون.

مسؤولون قالوا إن الملك عبد الله أمر الحكومة بالتوصل للاتفاق برفع الرواتب بشكل كبير والذي يختبر قدرة رئيس الوزراء عمر الرزاز على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد الدولي وتهدف إلى خفض دين عام قياسي يبلغ حجمه 40 مليار دولار.

الحكومة تخشى أن تؤدي مطالب موظفين آخرين بالقطاع العام ومن بينهم الأطباء بزيادة الرواتب وزيادة معاشات قدامى العسكريين إلى تقويض السياسات المالية اللازمة لتحقيق انتعاش اقتصادي دائم.

وجه رئيس الوزراء الفريق الحكومي المكلف بالحوار مع نقابة المعلمين ببذل كل الجهود لإنهاء الإضراب وضمان عودة أبنائنا الطلبة لمدارسهم غداً.#الأردن — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) October 5, 2019

احتفال واستئناف العمل

عشرات الناشطين من نقابة المعلمين احتفلوا أمام مقر نقابتهم في العاصمة عمّان، بعد أن نجح أعضاؤها في حمل الحكومة على الموافقة على زيادات كبيرة في الرواتب بعد مواجهة استمرت أربعة أسابيع.

ناصر النواصرة نائب رئيس نقابة المعلمين، قال إن المدرسين حصلوا على مطالبهم، ودعا أعضاء النقابة البالغ عددهم مئة ألف شخص إلى استئناف التدريس فورًا في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية تأثرت بالإضراب.

النواصرة: المعلم أخذ اليوم ما أراده من العلاوات؛ فبدأت بعلاوة 35% على الراتب الأساسي لمعلمي الرتبة الأولى، و40% للرتبة الثانية، و50% للرتبة الثالثة، و65% للرتبة الرابعة، و75% للمعلم القائد وهي رتبة مستحدثة.

النواصرة: العلاوة سيبدأ تنفيذها مطلع العام 2020، وقد تحققت مطالب أخرى لا تقل عن المطلب المادي (دون أن يذكر تفاصيلها).

عشرات الآلاف من التلاميذ، توجهوا إلى المدارس الحكومية اليوم الأحد لأول مرة منذ الخامس من سبتمبر/ أيلول.

غضب شعبي

امتد السخط المتزايد بين الأردنيين العاديين بسبب إجراءات صندوق النقد الدولي التقشفية الصارمة وارتفاع الضرائب إلى الاحتجاجات الضخمة التي اندلعت في الشوارع في صيف 2018 ضد الفساد وسوء إدارة المال العام.

اقتصاديون وخبراء قالوا إن إضراب المعلمين كشف الغضب الشعبي من التفاوت الكبير داخل القطاع الحكومي المتضخم الذي توسع بشكل سريع خلال العشرين عامًا الماضية مع سعي الحكومات المتعاقبة إرضاء الأردنيين بوظائف في الحكومة للحفاظ على الاستقرار.

يبلغ متوسط راتب المعلم في الأردن نحو 450 دينارا (630 دولارا) شهريًا ويقول المعلمون إنهم أقل من الآخرين في كثير من الوزارات والهيئات الحكومية التي تعاني من الفساد والمحسوبية.

صندوق النقد الدولي ومانحون غربيون، يقولون إن المرتبات والمعاشات تلتهم قدرًا كبيرًا من ميزانية الحكومة التي يبلغ حجمها 13 مليار دولار في بلد به أحد أعلى مستويات الإنفاق الحكومي في العالم بالنسبة لاقتصاده.

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