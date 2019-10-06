إيران: سنستخدم كافة الوسائل لتصدير نفطنا

نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط (بيجن زنغنه) قوله اليوم الأحد إن إيران ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام، مضيفا أن تصدير النفط حق مشروع للدولة.

التفاصيل

قال زنغنه "لن نرضخ للضغط الأمريكي لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران".

تقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80 % بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية.

ردا على ذلك، قلصت إيران التزاماتها بموجب اتفاق 2015 الذي قبلت طهران بمقتضاه كبح أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.

تقليص الالتزامات

من جانبها أكدت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم أن طهران ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، إذا لم تف الأطراف الأوربية بتعهدها بحماية اقتصاد إيران من العقوبات الأمريكية.

نقلت وكالة الطلبة للأنباء عن المتحدث باسم الهيئة قوله "سنمضي قدما في خطتنا لتقليص الالتزامات إزاء الاتفاق النووي إذا فشلت الأطراف الأخرى في الوفاء بتعهداتها".

جدد المتحدث التأكيد على أن قيام إيران بخفض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي جاء "بعد صبر استراتيجي استمر عاما، للرد على قيام الولايات المتحدة بالخروج من الاتفاق النووي، ولإيجاد التوازن بين الحقوق والالتزامات".

أدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

تمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن إيران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم ورابع أكبر منتج في العالم

العلاقات الأمريكية الإيرانية