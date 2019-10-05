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وليد عبد الرحمن: الأمن المصري عذبني للإدلاء باعترافات كاذبة [فيديو]

5/10/2019

قال الطالب السوداني المفرج عنه وليد عبد الرحمن إنه تعرض للتعذيب من قبل قوات الأمن في مصر أثناء اعتقاله لإجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة.

واعتقل وليد أثناء وجوده في مصر للدراسة، وتم التحقيق معه بتهمة المشاركة في مظاهرات تطالب بتنحي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

التفاصيل
  • أضاف عبد الرحمن في مقابلة مع "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر أنه تعرض للصعق بالكهرباء، كما نام على الأرض وسمع أصوات وصراخ معتقلين يتم تعذيبهم أثناء اعتقاله.
  • وليد عبد الرحمن: الأمن المصري أجبرني على الإدلاء باعترافات كاذبة، وكان يتم تلقيني.
  • وليد عبد الرحمن: وكيل النائب العام المصري علم بتعذيبي ولم يفعل شيئا.
  • ظهر وليد في برنامج تليفزيوني مصري يدلي باعترافات بالمشاركة والتخطيط للمظاهرات.
أجانب مفرج عنهم
  • أطلقت السلطات المصرية سراح شخصين موريتاني وهولندي ورحّلتهما وكانا قد اعتقلا خلال مظاهرات 20 من سبتمبر/ أيلول الماضي.
  • يأتي هذا الإفراج عمن تعتبرهم السلطات المصرية "متهمين أجانب"، بعد أقل من يوم من تسليم القاهرة للخرطوم الطالب السوداني وليد عبد الرحمن الذي ألقي القبض عليه وتم التحقيق معه بتهمة المشاركة في المظاهرات المناوئة للسيسي.
مظاهرات تطالب السيسي بالرحيل
  • في 20 و27 من سبتمبر/ أيلول الماضي خرجت مظاهرات في القاهرة وعدة محافظات تطالب بتنحي السيسي بعد دعوات للتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي.
  • وسائل إعلام مصرية نشرت اعترافات مصورة لعدد من المعتقلين الأجانب، في حين شكك مغردون في مصداقية الاعترافات.
  • جاءت المظاهرات بعد أيام من كشف الفنان ورجل الأعمال محمد علي ما قال إنه فساد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات في الجيش.
     
المصدر : الجزيرة مباشر
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