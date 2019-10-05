حكومة الوفاق: طيران إمارتي مسيّر يستهدف مطار مصراتة

اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، "طيران إماراتي مسّير" بقصف مطار مصراتة الدولي (200 كلم شرق طرابلس)؛ دعمًا لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

التفاصيل

قالت عملية "بركان الغضب"، التي تنفذها قوات حكومة الوفاق إن "القصف جاء كرد فعل جبان على استهداف قواتنا لميليشيات حفتر المدعومة بمرتزقة من روسيا والسودان وتشاد".

أضافت في بيان لها، أن القصف تسبب في إصابة موظف بالمطار، إلى جانب أضرار ببعض مرافق المطار.

لم يذكر البيان تفاصيل عن توقف حركة الملاحة في المطار، الذي تحال إليه كافة الرحالات مع الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة الدولي، المدني الوحيد بطرابلس.

تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

صورة نشرتها صفحة بركان الغضب على موقع فيسبوك للأضرار الناجمة عن قصف مطار مصراتة

بيان الداخلية

وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق قالت في بيان إن القصف استهدف مولد كهربائي متحرك يحمل مصابيح إنارة.

الوزارة قالت إن القصف نتج عنه بعض الشظايا التي أصابت طائرتين مدنيتين ما تسبب في تأخير وتعليق بعض الرحلات.

خلفيات