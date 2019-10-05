تونس: قيس سعّيد يوقف حملته الانتخابية تضامنا مع القروي

قرر قيس سعيد، المرشح للدورة الرئاسية الثانية في تونس اليوم السبت عدم القيام بحملته الانتخابية أمام استمرار توقيف منافسه نبيل القروي المتهم بغسل الأموال والتهرب الضريبي.

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نشر سعيّد بيانا اليوم السبت أكد فيه على أنه "لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساسا لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين".

شدد البيان إلى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الإعلامية، وأن "تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة للمترشحين".

رجل الأعمال نبيل القروي، تمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15.6% رغم كونه موقوفا بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي ويخوض حزبه (قلب تونس) الانتخابات التشريعية يوم الأحد.

قال سعيد في تصريحات صحفية سابقة إنه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الموقوف، وأضاف في حوار بثه التلفزيون الوطني في وقت سابق قائلا: "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا صدقا كنت أفضل أن يكون طليقا".

في 15 سبتمبر/أيلول، تصدر قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري القادم من خارج الأحزاب الرئيسية، الدورة الأولى بحصوله على 18.4% من الأصوات.

تمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية بعد حملات تبرع نقلتها قناة التلفزيون التابعة له قام بها منذ ثلاثة أعوام، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

في حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية" أثار اعتقاله في 23 أغسطس /آب قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء، ولم يفرج القضاء عن القروي بالرغم من طلبات الإفراج المتكررة التي قدمتها هيئة الدفاع عنه.

دعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته الانتخابية للدورة الثانية.

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"مصداقية الانتخابات"

الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر قال إن وضع القروي وعدم تمكنه من التواصل مع ناخبيه قبل أسبوع من جولة الإعادة سيكون له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات وعلى صورة تونس.

في أول تعليق على الموضوع المثير للجدل قال الناصر إنه سيواصل بذل جهود لإيجاد "حل مشرف" لضمان حق القروي في التواصل مع ناخبيه معتبرا أن الوضع غريب ويثير الاهتمام والانتقاد في تونس وخارجها.

الناصر قال في خطاب للأمة أمس الجمعة "هناك مشكلة أن أحد المترشحين الاثنين في السجن ولا يتمتع بحريته في مخاطبة الناخبين وهي وضعية غريبة وهي محل اهتمام وانتقاد في تونس وفي الخارج".

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