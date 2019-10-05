ترمب: دفع تكاليف الرعاية الصحية شرط الهجرة إلى أمريكا
5/10/2019
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، قرارا بتعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية، ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة.
التفاصيل
القرار أشار إلى أنه يتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة أن يثبتوا أنهم ستكون لديهم تغطية صحية خلال 30 يوما من دخولهم، أو أن معهم الموارد المالية لدفع التكاليف الطبية.
لكن هذا الإجراء الذي يسري اعتبارا من الثالث من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ.
ذكر البيت الأبيض أن الهدف من الإجراء هو حماية مزايا الرعاية الصحية للمواطنين الأمريكيين، مشيرا إلى أن إجمالي تكاليف الرعاية الصحية غير المدفوعة، أو تكلفة الخدمات التي قدمتها المستشفيات ولم تحصل على مقابل مادي لها، بلغ 35 مليار دولار في كل سنة من السنوات الـ 10 الأخيرة.
أشار البيت الأبيض إلى أن احتمالات عدم توفر تأمين صحي للمهاجرين تزيد ثلاثة أضعاف عن المواطنين الأمريكيين، ما يفاقم من مشكلة الخدمات الطبية غير المدفوعة.
تبنى ترمب عندما كان مرشحا رئاسيا عام 2016 وخلال رئاسته سياسة متشددة بشأن الهجرة، ويضغط من أجل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، كما استخدم خطابا لاذعا لوصف المهاجرين من بلدان أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.
قالت إدارة ترمب الشهر الماضي إنها تعتزم عدم السماح إلا لثمانية عشر ألف لاجئ بالإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2020 ليصبح أقل عدد في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.
خلفيات
في أغسطس/ آب الماضي كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن قواعد جديدة من شأنها رفض منح بطاقات الإقامة الدائمة (غرين كارد) للمهاجرين الذين يستخدمون الإعانات الطبية أو بطاقات الطعام، أو السكن المدعوم، أو غير ذلك من أشكال المساعدة العامة.
أعلنت إدارة ترمب عن لائحة جديدة يمكن أن تجعل مئات الآلاف من الأشخاص غير مؤهلين للإقامة الدائمة لأنهم أكثر فقرا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تدخل هذ الإجراءات حيز التنفيذ، في 15 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
تعتبر القواعد الجديدة من أبرز الجهود التي بذلها ترمب للحد من الهجرة القانونية، وهي جزء من محاولة شاملة لتقييد الهجرة والمزايا في الولايات المتحدة.
تضمن القواعد أن يكون المهاجرون "مكتفين ذاتيا" بما يجعلهم "لا يعتمدون على الموارد العامة لتلبية احتياجاتهم وإنما يعتمدون على مقدراتهم الخاصة، وكذلك على موارد أفراد الأسر والرعاة والمنظمات الخاصة".
قال معهد سياسة الهجرة، وهو منظمة أبحاث، إن القواعد الجديدة ستمنع أكثر من نصف مقدمي طلبات (غرين كارد) على أساس صلات القرابة من الحصول عليها، فيما يشار إلى أنه تم منح نحو 800 ألف بطاقة خضراء في 2016.
سيحتاج المتقدمون الآن لإثبات مستويات أعلى من الدخل للحصول على التأشيرة وتوسع اللائحة الجديدة بشكل كبير قائمة المعونات الحكومية التي ستجعلهم غير مؤهلين للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة.