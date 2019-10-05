ترمب: دفع تكاليف الرعاية الصحية شرط الهجرة إلى أمريكا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، قرارا بتعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية، ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة.

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القرار أشار إلى أنه يتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة أن يثبتوا أنهم ستكون لديهم تغطية صحية خلال 30 يوما من دخولهم، أو أن معهم الموارد المالية لدفع التكاليف الطبية.

لكن هذا الإجراء الذي يسري اعتبارا من الثالث من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ.

ذكر البيت الأبيض أن الهدف من الإجراء هو حماية مزايا الرعاية الصحية للمواطنين الأمريكيين، مشيرا إلى أن إجمالي تكاليف الرعاية الصحية غير المدفوعة، أو تكلفة الخدمات التي قدمتها المستشفيات ولم تحصل على مقابل مادي لها، بلغ 35 مليار دولار في كل سنة من السنوات الـ 10 الأخيرة.

أشار البيت الأبيض إلى أن احتمالات عدم توفر تأمين صحي للمهاجرين تزيد ثلاثة أضعاف عن المواطنين الأمريكيين، ما يفاقم من مشكلة الخدمات الطبية غير المدفوعة.

تبنى ترمب عندما كان مرشحا رئاسيا عام 2016 وخلال رئاسته سياسة متشددة بشأن الهجرة، ويضغط من أجل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، كما استخدم خطابا لاذعا لوصف المهاجرين من بلدان أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

قالت إدارة ترمب الشهر الماضي إنها تعتزم عدم السماح إلا لثمانية عشر ألف لاجئ بالإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2020 ليصبح أقل عدد في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.

يهاجر عشرات الآلاف من دول أمريكا الوسطى عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة هربا من العنف والفقر في بلادهم

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