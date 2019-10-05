اليوم أو غدا: تركيا تستعد لعملية عسكرية وشيكة شرق الفرات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم، السبت، أنه "أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد الإرهابيين في شرق الفرات، شمال سوريا" حسب وكالة الأناضول الرسمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الدوري، بنسخته التاسعة والعشرين لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في العاصمة أنقرة.

تصريحات الرئيس التركي

أردوغان: "أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية شرق الفرات، وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك".

حول موعد انطلاق العملية، أشار أردوغان أنها "قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غدا" مضيفا "سنقوم بتنفيذ العملية من البر والجو".

أردوغان تابع "نقول إن الكلام انتهى، لمن يبتسمون في وجهنا ويماطلوننا بأحاديث دبلوماسية من أجل إبعاد بلدنا عن المنظمة الإرهابية".

أردوغان: "وجهنا كل التحذيرات إلى محاورينا حول شرق الفرات، لقد كنا صبورين بما فيه الكفاية، ورأينا أن الدوريات البرية والجوية المشتركة مجرد كلام".

أردوغان: "سؤالنا واضح جداً لحلفائنا، أفصحوا لنا: هل تعتبرون تنظيم "بي كا كا (حزب العمال الكردستاني/ ي ب ك (الفرع السوري للمنظمة)" الذي تحاولون التستر عليه تحت اسم "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) تنظيما إرهابيا أم لا؟".

أردوغان أكد أن الهدف من العملية المحتملة هو إرساء السلام في شرق الفرات أيضا إلى جانب دحر خطر "الإرهاب" على الحدود الجنوبية للبلاد.

الدوريات المشتركة بين تركيا وأمريكا بالشمال السوري بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز)

أشار الرئيس التركي إلى أن تغييراً ديمغرافياً جرى في سوريا، موضحاً أن ملايين العرب والأكراد والتركمان والسريان والإيزيديين والكلدانيين السوريين، عانوا مأساة إنسانية كبيرة، إذ تم تهجريهم من مناطقهم إلى خارج البلاد وفي مقدمتها تركيا.

الرئيس التركي أكد أن سياسة تركيا في إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، هي السبيل الأكثر إنسانية وعقلانية لتمكين الشعب السوري من العودة إلى ديارهم.

أوضح أردوغان أنهم يخططون لتوطين حوالي مليوني سوري في المناطق السكنية التي سينشئونها في المنطقة الآمنة، وفي المدن والبلدات الموجودة في المنطقة.

أشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة لن تستسيغ قيام واشنطن بإرسال نحو 30 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات إلى تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" من جهة، ثم تقول "إننا معكم (تركيا) شركاء استراتيجيون" من جهة أخرى.

أردوغان: "لن ننتظر لتصل المخاطر إلى أبوابنا، وسنحل المشكلة في مصدرها، ولا يحق لأحد أن يلقي اللوم على تركيا بهذا الخصوص".

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