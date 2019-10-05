القضاء اللبناني يحكم بالإعدام غيابيا على خمسة فلسطينيين

أصدر القضاء اللبناني، الجمعة، حكما غيابيا بإعدام خمسة فلسطينيين، لتورطهم في اغتيال أربعة قضاة قبل عشرين عاما.

وكانت هذه الجريمة غير المسبوقة قد أثارت غضبا كبيرا في لبنان، خصوصا أنها وقعت داخل قاعة المحكمة وفي وضح النهار.

التفاصيل

الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (رسمية) قالت إن هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد أصدرت "باسم الشعب اللبناني عند الحادية عشرة ليلا حكمها في جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا" في جنوب لبنان.

جاء في منطوق الحكم أن الهيئة أنزلت "عقوبة الإعدام بحق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بأبو محجن" وأربعة من رفاقه و"محاكمتهم غيابيا لتواريهم عن الأنظار في مخيم عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

الهيئة برأت الموقوف الفلسطيني الوحيد في الجريمة لعدم كفاية الدليل وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن محكوما بجرم آخر، وفق الوكالة.

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال في تغريدة على تويتر بعد صدور الحكم: "العدالة تتحقق ولو بعد حين. تحية للمجلس العدلي الذي أصدر حكمه في قضية اغتيال القضاة الأربعة وأصدق مشاعر التضامن في هذا اليوم مع عائلات القضاة الشهداء".

العدالة تتحقق ولو بعد حين. تحية للمجلس العدلي الذي اصدر حكمه في قضية اغتيال القضاة الاربعة واصدق مشاعر التضامن في هذا اليوم مع عائلات القضاة الشهداء. — Saad Hariri (@saadhariri) October 5, 2019

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