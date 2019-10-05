السعودية تسمح للنساء بالإقامة في الفنادق من دون محرم

أعلنت السعودية إعفاء الأجانب من إظهار سجل الأسرة عند التسجيل لشغل غرف الفنادق، بعدما أعلنت المملكة عن نظام جديد للتأشيرة السياحية لجذب السياح.
حتى السكن تبون فيه محرم؟
وحدة ساكنة بيتها بين ٤جدران، ليه يصير معها محرم؟
خايفين تختلط مع الجن؟
طبعاً الموسوس يبني كل تصوراته حول الرذيلة!
تسوق، تعمل، تسافر..الخ والهدف واحد، ممارسة الرذيلة!
والان (#سكن_المرأة_بدون_محرم لتمارس الرذيلة براحتها)!
>على أساس ماعندها حياة غير الرذيلة؟
— إبراهيم المنيف (@altamimi14) October 4, 2019
#سكن_المراه_بدون_محرم
هذه من الحقوق التي لا ينبغي مناقشتها أصلاً، فالمرأة كالرجل لها الإنفراد بالسكن حيث شاءت.
والشريعة جعلت المحرم للسفر في حال الخوف، لخدمة المرأة ومصلحتها، أما الآن فقد خرجوا عن مراد الشرع بأن جعلوا المحرم سبب للتضيق على المرأة وتعاستها كأنه سيدها وهي جاريته!
— عبدالله بن سعد آل معيوف (@al_maeyuf) October 4, 2019
#برنامج_ياهلا
تفاصيل حصرية في ياهلا حول #سكن_المرأة_بدون_محرم pic.twitter.com/vQDHk1gjkg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2019
#سكن_المرأة_بدون_محرم تقي، حرامٌ ما لم تضطر
لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت وليها دون أذنه فضلاً عن أن تسكن وحدها دون اذنه
بل بيت وليها هو بيتها وحرم الله إخراجها وخروجها "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن"
وإن كان هناك شيخ خالف هذا فلعله لم يفطن للأدلة الشرعية الموجودة في هذه الصورة: pic.twitter.com/UroqyupFtx
— المُحَدّث أحمد آل الشيخ🇺🇳 (@BahthAhmudShykh) October 4, 2019
#سكن_المرأة_بدون_محرم تقي، حرامٌ ما لم تضطر
لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت وليها دون أذنه فضلاً عن أن تسكن وحدها دون اذنه
بل بيت وليها هو بيتها وحرم الله إخراجها وخروجها "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن"
وإن كان هناك شيخ خالف هذا فلعله لم يفطن للأدلة الشرعية الموجودة في هذه الصورة: pic.twitter.com/UroqyupFtx
— المُحَدّث أحمد آل الشيخ🇺🇳 (@BahthAhmudShykh) October 4, 2019