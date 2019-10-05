السعودية تسمح للنساء بالإقامة في الفنادق من دون محرم

أعلنت السعودية إعفاء الأجانب من إظهار سجل الأسرة عند التسجيل لشغل غرف الفنادق، بعدما أعلنت المملكة عن نظام جديد للتأشيرة السياحية لجذب السياح.

التفاصيل

أصبح من الممكن أيضا أن تستأجر النساء، بمن فيهن السعوديات، غرفا بالفنادق من دون محرم.

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أكدت تقريرا نشرته صحيفة عكاظ أمس الجمعة وأشارت فيه إلى إلزام جميع السعوديين بإثبات سجل الأسرة عند التسجيل في الفنادق.

الهيئة أضافت أن السائحين الأجانب غير مطالبين بهذا وأنه يمكن لكافة النساء، بمن فيهن السعوديات، الحجز والإقامة في الفنادق من دون محرم بمجرد إظهار بطاقة تحقيق الشخصية عند التسجيل.

حتى السكن تبون فيه محرم؟

وحدة ساكنة بيتها بين ٤جدران، ليه يصير معها محرم؟

خايفين تختلط مع الجن؟

طبعاً الموسوس يبني كل تصوراته حول الرذيلة!

تسوق، تعمل، تسافر..الخ والهدف واحد، ممارسة الرذيلة!

والان (#سكن_المرأة_بدون_محرم لتمارس الرذيلة براحتها)!

>على أساس ماعندها حياة غير الرذيلة؟ — إبراهيم المنيف (@altamimi14) October 4, 2019

عضو لجنة الإيواء السعودية، تركي الحكير، وصف في مداخلة على قناة سعودية، قرار هيئة السياحة بـ "الموفق والإيجابي".

#سكن_المراه_بدون_محرم

هذه من الحقوق التي لا ينبغي مناقشتها أصلاً، فالمرأة كالرجل لها الإنفراد بالسكن حيث شاءت.

والشريعة جعلت المحرم للسفر في حال الخوف، لخدمة المرأة ومصلحتها، أما الآن فقد خرجوا عن مراد الشرع بأن جعلوا المحرم سبب للتضيق على المرأة وتعاستها كأنه سيدها وهي جاريته! — عبدالله بن سعد آل معيوف (@al_maeyuf) October 4, 2019

الحكير قال "لم يسمح سابقاً بتأجير النساء للغرف من دون محرم ولكن أمور الحياة تغيرت، وهذا الشي لازم احنا نتغير معه، فبناء عليه كانت القرارات موفقة، والآن أصبح بمقدور المرأة أن تسكن في أي فندق موجود على مستوى المملكة بدون وجود أي محرم".

خلفيات

فتحت السعودية أبوابها على مصراعيها الأسبوع الماضي أمام السائحين الأجانب من 49 دولة في إطار سعيها لتنمية قطاع السياحة وتنويع اقتصادها بعيدا عن صادرات النفط.

#سكن_المرأة_بدون_محرم تقي، حرامٌ ما لم تضطر

لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت وليها دون أذنه فضلاً عن أن تسكن وحدها دون اذنه

بل بيت وليها هو بيتها وحرم الله إخراجها وخروجها "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن"

وإن كان هناك شيخ خالف هذا فلعله لم يفطن للأدلة الشرعية الموجودة في هذه الصورة: pic.twitter.com/UroqyupFtx — المُحَدّث أحمد آل الشيخ🇺🇳 (@BahthAhmudShykh) October 4, 2019

سمحت المملكة للسائحات بعدم ارتداء العباءة السوداء لكنها ألزمتهن بارتداء ملابس محتشمة.

تهدف السلطات السعودية لاجتذاب 100 ألف زائر سنويا بحلول عام 2030.

يقتصر معظم الوافدين الأجانب على المملكة العربية السعودية حتى الآن على العمالة المقيمة وأسرهم ورجال الأعمال والحجاج الذين يحصلون على تأشيرة خاصة لزيارة مكة والمدينة.

#سكن_المرأة_بدون_محرم تقي، حرامٌ ما لم تضطر

لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت وليها دون أذنه فضلاً عن أن تسكن وحدها دون اذنه

بل بيت وليها هو بيتها وحرم الله إخراجها وخروجها "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن"

وإن كان هناك شيخ خالف هذا فلعله لم يفطن للأدلة الشرعية الموجودة في هذه الصورة: pic.twitter.com/UroqyupFtx — المُحَدّث أحمد آل الشيخ🇺🇳 (@BahthAhmudShykh) October 4, 2019