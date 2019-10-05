الحكومة الأردنية تعتذر للمعلمين عن أي "انتقاص من كرامتهم"

قدم رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم السبت، اعتذارا للمعلمين المضربين عن العمل للمطالبة بحقوقهم، عما اعتبره "أي حدث انتقص من كرامتهم".

وأكد الرزاز، في رسالة وجهها للمعلمين في الأردن بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، الموافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، التزام حكومته باستكمال التحقيق في انتهاكات تعرضوا لها الشهر الماضي، والأخذ بنتائجه.

أبرز ما ورد في رسالة الرزاز

كرامة المعلم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا، ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال

تأسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه، وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

نحن حريصون على عودة المعلم إلى محرابه غرفة الصف مرفوع الرأس، حاملا رسالته، رسالة النور، والتي طال انتظار أبنائكم لها، لتحقيق الفريضة الواجبة علينا جميعا تجاه الجيل، ونحن واثقون من التزامكم بها وحرصكم عليها.

أحد المطالب

برسالة الرزاز، يكون أحد مطالب المعلمين الأردنيين قد تحقق، وهو الاعتذار عما تعرضوا له من انتهاكات في احتجاجات سبتمبر/ أيلول الماضي.

كان المعلمون قد أمهلوا حكومة الرزاز حتى مساء اليوم السبت، للاعتذار، والاعتراف بالعلاوة المالية.

رفض مقترح الحكومة

رفض المعلمون قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم في الوزارة.

تراوحت قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء السبت، بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا) لكافة المعلمين، بحسب درجاتهم الوظيفية.

تصنف الدرجة الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الأردنية على النحو الآتي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.

تتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم في 5 سبتمبر/أيلول الماضي.

تطالب النقابة بعلاوة 50% من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

تؤكد الحكومة الأردنية أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء "تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية".

قالت الحكومة إنه "لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى".

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