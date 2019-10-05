أردوغان يطلب من حزبه استخدام سيارات فولكس فاغن.. لماذا؟

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من كبار مساعديه استخدام سيارات من طراز "باسات" التي تنتجها شركة فولكس فاغن الألمانية بعد أن قررت الشركة إنشاء مصنع كبير لها في تركيا.

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قال مسؤولون مطلعون في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان إن الرئيس التركي أمر كبار المسؤولين في الحزب مطلع الشهر الجاري باستخدام سيارات من طراز "باسات" بعد انتهاء عقود الإيجار الحالية لسيارات الحزب.

رغم أن هذا التغيير سيكون له تأثير مباشر على 19 سيارة فقط يؤجرها مقر الحزب الحاكم، فإنه من المتوقع أن يمثل نموذجا قد يحتذى به الآلاف من مسؤولي الحزب، والهيئات الحكومية في عقود إيجار السيارات.

من شأن هذه الخطوة أن تعزز مكانة الشركة الألمانية بعد أن قررت إنشاء مصنع جديد لها في تركيا، يمهد الطريق لاستثمار بقيمة 1.4 مليار دولار.

سوف تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع نحو 300 ألف سيارة، بعضها سيكون من طراز باسات.

قال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية إن كبار مسؤولي الحزب يستخدمون حاليا 19 سيارة أودي، وهي من تصنيع مجموعة فولكس فاغن أيضا، حيث تنتهي عقود تأجير معظم هذه السيارات في غضون شهرين.

سيارة فولكسفاغن باسات 2019

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