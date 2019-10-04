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وثيقة: جونسون يقبل بضرورة طلب تأجيل "بريكست"

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
4/10/2019

كشفت وثائق قضائية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قبل بضرورة إرسال خطاب يطلب فيه تمديد أجل خروج بلاده من الاتحاد الأوربي (بريكست) حال لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الخروج.

ما القصة؟
  • يلزم قانون جرى تمريره سريعا الشهر الماضي، جونسون بطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 من أكتوبر / تشرين الأول الجاري.  
  • لكن جونسون قال إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوربي "أيا كان الوضع" في 31 من أكتوبر/ تشرين الأول.
  • جونسون صرح سابقا أنه "يفضل الموت في خندق" على طلب تمديد أجل الخروج من الاتحاد الأوربي.  
  • يفحص الاتحاد الأوربي حاليا مجموعة جديدة من المقترحات قدمتها لندن تتعلق بالحدود الأيرلندية، وهي نقطة شائكة رئيسية في مفاوضات بريكست.   
ضغوط على جونسون
  • الشهر الماضي نجح أعضاء من المعارضة في مجلس العموم ومعارضون من حزب المحافظين الذي يرأسه جونسون في تطبيق قانون يلزم بتمديد أمد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل لاتفاق. 
  • قدم الطلب إلى محكمة إسكتلندية، حيث يسعى مناهضون لانفصال بريطانيا للحصول على أمر يجبر جونسون على الامتثال إلى القانون.
  • الحكومة قالت إن جونسون أقر بحقيقة أنه ملتزم بإرسال خطاب إلى الاتحاد الأوربي لطلب الإرجاء.
  • وفقا للدعوى، ففي حال تقاعس جونسون عن الامتثال، فبوسع المحكمة فرض عقوبات تشمل الغرامة والسجن.
رفض خطة جونسون
  • البرلمان الأوربي رفض مقترح جونسون، بشأن خطة خروج بلاده من الاتحاد (بريكست).
  • تنص خطة جونسون على أن تخرج مقاطعة أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوربي كباقي المملكة المتحدة.
  • الخطة تنص كذلك على استمرار تطبيق القوانين الأوربية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية، مع إنشاء "منطقة تنظيمية" على جزيرة أيرلندا، شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في أيرلندا الشمالية على ذلك.
  • البرلمان الأوربي قال إن المقترح لم يعالج الموضوعات الحقيقة التي تحتاج لحل.
المصدر : وكالات
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