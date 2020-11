هل يجب حظر ترمب من "تويتر"؟

طالبت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشحة المحتملة للانتخابات الأمريكية السيناتور كامالا هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، بحظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الموقع.

https://twitter.com/AlexThomasDC/status/1179361714162282496?ref_src=twsrc%5Etfw

Hey, @jack. Time to do something about this. https://t.co/es2fJ5PNRV

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 2, 2019