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سياسة|الولايات المتحدة

هل يجب حظر ترمب من "تويتر"؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
4/10/2019

طالبت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشحة المحتملة للانتخابات الأمريكية السيناتور كامالا هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، بحظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الموقع.

ما القصة؟
  • حسب تقرير لصحيفة ذا غارديان البريطانية اليوم الجمعة، فإن هاريس أرسلت الثلاثاء الماضي، رسالة للرئيس التنفيذي لتويتر، طالبت فيها بإغلاق حساب ترمب على المنصة.
  • هاريس قالت إن ترمب انتهك قواعد استخدام تويتر، وأشارت إلى تغريداته الأخيرة.
  • اعتبرت هاريس تلك التغريدات، انتهاكا لسياسة الاستخدام التي تمنع مضايقة الآخرين أو المشاركة في ذلك.
  • استدلت المرشحة الرئاسية، بتغريدات هاجم فيها ترمب منافسه في الانتخابات المرشح الديمقراطي "جو بايدن" ورئيس مجلس النواب "آدم شيف".

https://twitter.com/AlexThomasDC/status/1179361714162282496?ref_src=twsrc%5Etfw

حرب أهلية
  • عرضت هاريس تغريدات أشار فيها ترمب إلى احتمال قيام حرب أهلية في حال عزله، وذلك تعليقا على تحقيقات فتحت ضده في الكونغرس الأمريكي.
  • هاريس قالت إن "تغريدات ترمب تشكل تهديدات صارخة وتعرض الناس وديمقراطيتنا للخطر".
  • السيناتور أضافت: "لا ينبغي إعفاء أي مستخدم، بصرف النظر عن وظيفته أو ثروته أو مكانته، من الالتزام باتفاقية استخدام تويتر، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة".
  • وفقا لغارديان، فإن موقع تويتر أكد تلقيه رسالة المرشحة الأمريكية، ووعد بأنه سيدرس طلبها.

ليست المرة الأولى
  • ليست هذه هي المرة الأولى التي يٌتهم فيها ترمب بانتهاك قواعد تويتر ويدور نقاش حول ما إذا كان ينبغي طرده من المنصة، حسبما ذكرت ذا غارديان.
  • في يناير/كانون الثاني 2018، أثار موقع تويتر جدلا حول تغريدة لترمب – من دون تسمية الرئيس صراحة- في مدونة بعنوان قادة العالم على تويتر.
  • اعتبر تويتر أن حجب زعيم عالمي من منصته، أو إزالة تغريداته المثيرة للجدل، من شأنه أن يخفي معلومات مهمة على الناس.
  • أوضح تويتر أن إغلاق حساب أي رئيس لن يسكته عن عرض آرائه، وسيعيق ذلك النقاش مع متابعيه ورؤية ردود أفعالهم تجاه هذا القائد.
  • أشار تويتر إلى أنه يمكن للقائد عقد المزيد من المؤتمرات الصحفية، والاستعانة بمواقع تواصل أخرى، معتبرا أن بدائل الرئيس عن المنصة كثيرة.
حرية التعبير
  • اعتبرت ذا غارديان أنه لا توجد حجة حقيقية لحرية التعبير لعدم إزالة ترمب من تويتر. 
  • الصحيفة أضافت أن السبب الأكثر إلحاحا لحظر ترمب، هو أن تويتر جاد بشأن قواعده وأن الرئيس مثله مثل أي شخص آخر عليه تحمل مسؤولية أفعاله.
  • ذا غارديان أشارت إلى أن عدم حظر ترمب يشير إلى أنه يمكنك أن تفعل ما تريد إذا كنت قوياً بما فيه الكفاية.
نتائج عكسية
  • قد يؤدي حظر ترمب إلى اعتبار نفسه ضحية، ويساعده على الفوز بالانتخابات، حسب ذا غارديان.
  • اعتبرت ذا غارديان أن حظر الرئيس قد يضعه في موقف قوي، بعد الاتهامات التي وجهها إلى المنصة بالسعي لإسكات المحافظين.
  • اتهم ترمب سابقاً منصة تويتر "بإسكات" المحافظين، ما اعتبره "خطأ هائلا" يتعارض مع "حرية التعبير".
خلفيات
  • يتابع الرئيس ترمب على تويتر أكثر من 65 مليون متابع، وتتسم تغريداته بأنها موجهة ومثيرة للجدل.
  • انتقد ترمب تويتر في تغريدة سابقة له واعتبره يقف في صف اليسار الديمقراطي المتطرف.
المصدر : الجزيرة مباشر + الغارديان
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