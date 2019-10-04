هل يجب حظر ترمب من "تويتر"؟

طالبت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشحة المحتملة للانتخابات الأمريكية السيناتور كامالا هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، بحظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الموقع.

ما القصة؟

حسب تقرير لصحيفة ذا غارديان البريطانية اليوم الجمعة، فإن هاريس أرسلت الثلاثاء الماضي، رسالة للرئيس التنفيذي لتويتر، طالبت فيها بإغلاق حساب ترمب على المنصة.

هاريس قالت إن ترمب انتهك قواعد استخدام تويتر، وأشارت إلى تغريداته الأخيرة.

اعتبرت هاريس تلك التغريدات، انتهاكا لسياسة الاستخدام التي تمنع مضايقة الآخرين أو المشاركة في ذلك.

استدلت المرشحة الرئاسية، بتغريدات هاجم فيها ترمب منافسه في الانتخابات المرشح الديمقراطي "جو بايدن" ورئيس مجلس النواب "آدم شيف".

https://twitter.com/AlexThomasDC/status/1179361714162282496?ref_src=twsrc%5Etfw

حرب أهلية

عرضت هاريس تغريدات أشار فيها ترمب إلى احتمال قيام حرب أهلية في حال عزله، وذلك تعليقا على تحقيقات فتحت ضده في الكونغرس الأمريكي.

هاريس قالت إن "تغريدات ترمب تشكل تهديدات صارخة وتعرض الناس وديمقراطيتنا للخطر".

السيناتور أضافت: "لا ينبغي إعفاء أي مستخدم، بصرف النظر عن وظيفته أو ثروته أو مكانته، من الالتزام باتفاقية استخدام تويتر، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة".

وفقا لغارديان، فإن موقع تويتر أكد تلقيه رسالة المرشحة الأمريكية، ووعد بأنه سيدرس طلبها.

ليست المرة الأولى

ليست هذه هي المرة الأولى التي يٌتهم فيها ترمب بانتهاك قواعد تويتر ويدور نقاش حول ما إذا كان ينبغي طرده من المنصة، حسبما ذكرت ذا غارديان.

في يناير/كانون الثاني 2018، أثار موقع تويتر جدلا حول تغريدة لترمب – من دون تسمية الرئيس صراحة- في مدونة بعنوان قادة العالم على تويتر.

اعتبر تويتر أن حجب زعيم عالمي من منصته، أو إزالة تغريداته المثيرة للجدل، من شأنه أن يخفي معلومات مهمة على الناس.

أوضح تويتر أن إغلاق حساب أي رئيس لن يسكته عن عرض آرائه، وسيعيق ذلك النقاش مع متابعيه ورؤية ردود أفعالهم تجاه هذا القائد.

أشار تويتر إلى أنه يمكن للقائد عقد المزيد من المؤتمرات الصحفية، والاستعانة بمواقع تواصل أخرى، معتبرا أن بدائل الرئيس عن المنصة كثيرة.

حرية التعبير

اعتبرت ذا غارديان أنه لا توجد حجة حقيقية لحرية التعبير لعدم إزالة ترمب من تويتر.

الصحيفة أضافت أن السبب الأكثر إلحاحا لحظر ترمب، هو أن تويتر جاد بشأن قواعده وأن الرئيس مثله مثل أي شخص آخر عليه تحمل مسؤولية أفعاله.

ذا غارديان أشارت إلى أن عدم حظر ترمب يشير إلى أنه يمكنك أن تفعل ما تريد إذا كنت قوياً بما فيه الكفاية.

نتائج عكسية

قد يؤدي حظر ترمب إلى اعتبار نفسه ضحية، ويساعده على الفوز بالانتخابات، حسب ذا غارديان.

اعتبرت ذا غارديان أن حظر الرئيس قد يضعه في موقف قوي، بعد الاتهامات التي وجهها إلى المنصة بالسعي لإسكات المحافظين.

اتهم ترمب سابقاً منصة تويتر "بإسكات" المحافظين، ما اعتبره "خطأ هائلا" يتعارض مع "حرية التعبير".

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