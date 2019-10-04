فيسبوك‭ ‬تحذف حسابات من الإمارات ومصر وإندونيسيا.. لماذا؟

أعلنت شركة فيسبوك أنها حذفت صفحات ومجموعات وحسابات على منصتها على الإنترنت من الإمارات ومصر ونيجيريا وإندونيسيا بسبب "سلوك زائف منسق".

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قالت الشركة، يوم الخميس إن ما إجماله 280 حسابا و149 صفحة و43 مجموعة تم حذفها من فيسبوك إلى جانب 121 حسابا على إنستغرام.

فيسبوك، التي تملك إنستغرام وواتسآب اللذين كانا ينافسانها في وقت من الأوقات، قالت إن الحسابات انخرطت في نشر محتوى عن موضوعات مثل الاتفاق النووي الإيراني وانتقاد قطر وتركيا وإيران ونشاط الإمارات في اليمن.

اتخذ موقع فيسبوك في الآونة الأخيرة إجراءات صارمة ضد حسابات من هذا القبيل بعد تعرضه لضغوط في السنوات القليلة الماضية لتباطؤه في تطوير أدوات لمكافحة المحتوى المتطرف وعمليات الدعاية.

فيسبوك كان قد أزال في وقت سابق هذا العام حسابات من العراق وأوكرانيا والصين وروسيا والسعودية وإيران وتايلاند وهندوراس وإسرائيل.

تحاول فيسبوك منع الانتهاكات على الإنترنت وانتشار المعلومات المغلوطة، بما في ذلك في الحملات الانتخابية، بعد ضغوط وانتقادات.

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