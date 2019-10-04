عودة الطالب وليد عبد الرحمن إلى السودان بعد اعتقاله في مصر

وصل وليد عبد الرحمن الطالب السوداني الذي اعتقله السلطات المصرية إلى الخرطوم بعد أيام من تضارب الأنباء حول إطلاق سراحه من عدمه.

التفاصيل:

أظهر بثا مباشرا على قناة الجزيرة مباشر لحظة وصول وليد واستقبال العشرات له الخرطوم.

قبل أيام، بث الإعلامي المصري عمرو أديب مقطعا مسجلا خلال برنامجه بفضائية خاصة يقول إنه "اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن"، عقب اعتقاله لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

الاعتقالات والاعترافات التي بثت على تليفزيونات محلية ضمت متظاهرين آخرين، وجاءت بعد أيام من مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

عودة وليد عبد الرحمن