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سياسة|مصر

شاهد: محمد علي يوجه فيديو جديد للسيسي

4/10/2019

بث الفنان والمقاول المصري محمد علي تسجيلا جديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجهه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقيادات في الجيش المصري.

التفاصيل
  • محمد علي قال إن السيسي يدير البلاد بشكل خاطئ وحول الجيش من أمن الحدود وحماية البلاد لإنتاج الأطعمة.
  • محمد علي قال إنه لا يهاجم الجيش ولا يسعى لهدمه.
  • أكد محمد علي أن الشرطة يتعين عليها أن تعمل على استقرار البلاد وحفظ الأمن بدلا من "إرهاب المواطنين".
  • قال محمد علي إنه اضطر لمغادرة البلاد بعد أن سجل أصدقاء له انتقادات وجهها للسيسي ولرئيس الهيئة الهندسية آنذاك كامل الوزير.
خلفيات
  • محمد علي هو مقاول وفنان مصري ظهر في عدة مقاطع فيديو اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات بالجيش بالفساد وبإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السيسي.
  • خرج آلاف المصريين في مظاهرات نادرة استجابة لدعوات محمد علي للمطالبة برحيل السيسي.
  • المظاهرات لم تكن فقط في قلب العاصمة المصرية وإنما امتدت إلى عدد من المحافظات الأخرى، ووثق صداها ناشطون على منصات التواصل بالصور ومقاطع الفيديو.
المصدر : الجزيرة مباشر
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