سوريا: قتلى بقصف على حماة وإدلب وبوتين يتحدث عن مرحلة سياسية

أعلن الدفاع المدني السوري سقوط ضحايا مدنيين، بقصف مدفعي لقوات نظام بشار الأسد، استهدف مناطق في ريفي حماة وإدلب، وأدى لدمار مركز طبي، متسببا في خروجه عن الخدمة.

يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده نجحت في إطلاق "المرحلة السياسية في سوريا" بالتعاون بين دول مسار أستانة.

التفاصيل

الدفاع المدني في ريف إدلب، قال في بيان الخميس، إن مدنيين من بينهم سيدتين، أصيبوا بقصف مدفعي على مدينة معرة النعمان، في ريف إدلب الجنوبي.

منظمة (سيف ذا تشيلدرن) البريطانية، قالت إن مركزا طبيا في معرة النعمان بإدلب خرج عن العمل جراء قصف مدفعي أدى لجرح طبيب وتدمير القسم الجنوبي للمرفق ما أدى لتوقف عمله.

المركز الصحي وفق المنظمة، كان يؤمن خدماته لـ300 ألف شخص، يعيشون في المنطقة، مع نحو 200 زائر يوميا، ويقدم مساعدة يحتاج إليها بشدة مئات الأطفال وعائلاتهم.

الدفاع المدني أوضح أن مدنيا قضى متأثرا بجراح أصيب بها في قصف جوي سابق على مدينة معرة النعمان جنوب إدلب.

القصف المدفعي، طال مدينة كفرنبل، وبلدات معرة حرمة وكفرعويد وسفوهن وكنصفرة والتح وقريتي فليفل ومعرزيتا، في خروقات جديدة، لوقف إطلاق النار المعلن من جانب روسيا والنظام السوري.

قتل مدني متأثراً بجراحه نتيجة قصف حربي سابق على مدينة معرة النعمان، كما أصيب مدنيين بينهم سيدتين بقصف مدفعي مصدره قوات النظام على المدينة اليوم.

وشمل القصف مدينتي كفرنبل ومعرة النعمان وبلدات معرة حرمة وكفرعويد وسفوهن وكنصفرة والتح، وقرى فليفل ومعرزيتا.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/JLunENnDwQ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 3, 2019

ريف حماة

في ريف حماة، قتل شخص، وأصيب 7 آخرون، بقصف مدفعي على قرى جبل شحشبو وسهل الغاب.

الدفاع المدني، في ريف حماة، قال في بيان على فيسبوك، إن النظام السوري استهدف قرية كورة بأكثر من 20 صاروخا.

كشف البيان، عن تعرض قرى جب سليمان والصهرية والحويجة ومحطة زيزون الحرارية لقصف بقذائف صاروخية ومدفعية.

استهداف البنية التحتية

الشبكة السورية لحقوق الانسان، قالت الخميس إنها وثقت، 35 حادثة اعتداء على مراكز حيوية نفذتها قوات النظام السوري وروسيا، في محافظتي حماة وإدلب خلال شهر أيلول الفائت.

أوضح تقرير الشبكة أن عمليات القصف العشوائي للنظام وروسيا، تسببت في تدمير منشآت وبنية تحتية جميعها خرقت القانون الدولي، ما يمكن اعتباره جريمة حرب.

أشارت الشبكة أنها وثقت ستة حالات اعتداء على مدارس، وستة أخرى على منشآت طبية، و9 على أماكن عبادة.

قال فريق (منسقو استجابة سوريا) في بيان الخميس، إن وتيرة الانتهاكات على مناطق وأرياف محافظات إدلب وحلب وحماة تزايدت.

وثق الفريق استهداف أكثر من 21 منطقة في أرياف إدلب، و13 منطقة في أرياف حماة، ومنطقتين في ريف حلب، إضافة إلى ست مناطق في ريف اللاذقية.

اصابة مدني جراء استهداف قوات النظام بالقذائف صاروخية قرية بكسريا في ريف ادلب قبل قليل، كما تم إخلاء الأطفال من المدارس إلى مكان آمن من قبل فرق الدفاع المدني بمديرية اللاذقية.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/d8NLKPEz7c — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 2, 2019

مرحلة سياسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن بلاده تمكنت من بدء العملية السياسية في سوريا، مع شركاء مسار أستانة، بدعم من الأمم المتحدة.

كلمة بوتين جاءت في الاجتماع الـ 16 لنادي فالداي للمناقشة الدولية، بمشاركة زعماء 5 دول، بمدينة سوتشي الروسية.

مسار أستانة، هو محادثات غير مباشرة انطلقت بين المعارضة والنظام السوري، في العاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانة سابقا) في يناير/ كانون الثاني 2017، بضمانة روسيا وتركيا وإيران، بهدف إيجاد حل سياسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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