رويترز: وفد من طالبان اجتمع مع المبعوث الأمريكي في إسلام أباد

قال مصدران لرويترز إن وفدا من حركة طالبان اجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في العاصمة الباكستانية إسلام اباد أمس الخميس.

ويعد هذا أول اجتماع يُكشف عنه منذ أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المحادثات مع الحركة الشهر الماضي.

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أكد المصدران لرويترز أن الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة لا يمثل استئنافا للمفاوضات الرسمية.

مسؤول كبير في الحكومة الباكستانية قال "عقد مسؤولو طالبان اجتماعا مع زلماي خليل زاد.. كل ما يمكنني قوله هو أن باكستان لعبت دورا كبيرا في ذلك لإقناعهم بمدى أهميته لعملية السلام".

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أضاف أن الاجتماع، الذي أكده مصدر ثان، لم يتضمن مفاوضات رسمية حول عملية السلام بل مجرد تواصل بهدف بناء الثقة. وامتنع عن الإسهاب بشأن فحوى المناقشات.

رفضت السفارة الأمريكية في إسلام اباد ووزارة الخارجية في واشنطن التعليق على ما إذا كان قد تم عقد اجتماع. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن خليل زاد قضى "عدة أيام" في إسلام اباد هذا الأسبوع لإجراء مشاورات مع السلطات الباكستانية.

المتحدث قال إن اجتماعات خليل زاد في إسلام أباد لا تمثل استئنافا لعملية السلام الأفغانية.

لم يؤكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان أو ينفي عقد الاجتماع وأضاف أن وفد طالبان ما زال في إسلام اباد لعقد اجتماعات اليوم الجمعة.

دعوة لاستئناف محادثات السلام

أمس الخميس، دعت باكستان وحركة طالبان لاستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، وذلك خلال استقبال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في العاصمة إسلام أباد، وفداً رفيعاً من حركة طالبان، برئاسة عبد الغني برادر، أحد مؤسسي الحركة رئيس مكتبها السياسي في قطر.

رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر

بحسب بيان صدر عن الخارجية الباكستانية، فإن قريشي بحث مع أعضاء الوفد الذي يزور إسلام أباد لأول مرة، العلاقات الباكستانية الأفغانية، ومباحثات السلام المتوقفة بين طالبان والولايات المتحدة الأمريكية.

البيان أضاف أن قريشي أعرب لأعضاء الوفد عن دعم إسلام أباد لمباحثات السلام التي انطلقت العام الماضي بين طالبان وواشنطن، وأنها تقوم حاليا بتحضير البنية التحتية لتحقيق السلام المستدام.

دعا قريشي حركة طالبان لاغتنام أجواء السلام، واستئناف المباحثات المتوقفة مع الولايات المتحدة، مبيناً أن إسلام أباد ترى في السياسة والحوار حلاً للأزمة في أفغانستان، بدلاً من السلاح.

أعرب أعضاء وفد طالبان عن شكرهم لباكستان إزاء دعمها للسلام، وعن رغبتهم في استئناف المباحثات مع واشنطن في أقرب وقت ممكن.

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