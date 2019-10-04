رويترز: متسللون مرتبطون بإيران حاولوا اختراق حملة ترمب الانتخابية

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن قراصنة مرتبطون بإيران حاولوا اختراق حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

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الوكالة نقلت عن مصادر مطلعة الجمعة: جماعة تسلل إلكتروني تتصل على ما يبدو بالحكومة الإيرانية حاولت اختراق حملة إعادة انتخاب ترمب لكنها لم تفلح.

مدير الاتصالات بحملة ترمب تيم مورتو: "ليس لدينا أي مؤشر على استهداف أي من مكونات البنية الأساسية لحملتنا".

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