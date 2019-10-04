ترمب غير متأكد ما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في قضية عزله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إنه لا يزال غير متأكد ما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون سعيا إلى عزله.

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ترمب قال لصحفيين في البيت الأبيض: لا أعلم، هذا يتوقف على المحامين".

هدد الديمقراطيون بإجبار البيت الأبيض على تزويدهم وثائق يحتاجون إليها في التحقيق.

أطلق الديمقراطيون التحقيق عقب الكشف عن ضغوط مارسها ترمب على الرئيس الأوكراني لإجراء تحقيق بشأن أنشطة ابن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في أوكرانيا.

وسائل إعلام أمريكية قالت إنه من المقرر أن يبلغ البيت الأبيض الكونغرس أنه لن يتعاون مع مطالب نواب للحصول على أدلة وشهادات.

أكد ترمب الجمعة أنه سيرسل رسالة إلى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يطلب فيها أن يجري المجلس تصويتا بكامل أعضائه للموافقة رسميا على التحقيق، وهو تحرك قد يبطئ الإجراءات.

تريد إدارة ترمب من الديمقراطيين إجراء تصويت رسميا لبدء اجراءات الإقالة، وهو أمر من شأنه أن يجبر النواب في الولايات المتأرجحة على الكشف علنا عن مواقفهم حيال هذه القضية المثيرة للخلاف الشديد.

بايدن واتفاق التجارة مع الصين

ترمب قال الجمعة إنه لن يربط اتفاقا للتجارة طال انتظاره مع الصين برغبته المعلنة في أن تجري بيجين تحقيقا بشأن بايدن، المنافس المحتمل له في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020.

ترمب قال للصحفيين إن المفاوضات لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منفصلة عن أي تحقيق بشأن بايدن.

سئل ترمب عما إذا كان عقد اتفاق مع الصين سيكون مرجحا بشكل أكبر إذا أجرت بيجين تحقيقا بشأن بايدن، فأجاب قائلا "هذا شيء وذاك شيء آخر. أنا أريد إبرام اتفاق للتجارة مع الصين، لكن فقط إذا كان في مصلحة بلدنا".

حث ترمب أمس الخميس الصين على إجراء تحقيق بشأن بايدن، مثيرا قلقا بأنه يدعو مجددا إلى تدخل أجنبي في انتخابات أمريكية.

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