البنتاغون يعلن استعداده للتعاون في تحقيق عزل ترمب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) استعدادها للتعاون مع الكونغرس بشأن تحقيق يهدف لعزل الرئيس دونالد ترمب المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا ورقة ضغط لأغراض انخابية.

التفاصيل

المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان قال في مؤتمر صحفي أمس الخميس، "اليوم أمر المجلس القانوني في الوزارة جميع مكاتب وزارة الدفاع بتسليمه كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة، من أجل أن تتم أرشفتها ومراجعتها".

المتحدث أوضح أن هذا القرار اتخذ كإجراء استباقي، وليس بضغط من الديموقراطيين في الكونغرس الذين يجرون تحقيقا لعزل الرئيس.

المتحدث أضاف "أنا أفهم أن هذه ممارسةٌ شائعة، عندما يكون هناك اهتمام كبير من الكونغرس أو المفتش العام بإحدى القضايا، الوزارة تتخذ إجراءات استباقية لضمان توافر البيانات، إنه إجراء روتيني، ولكنه استباقي".

هوفمان قال إن وزير الدفاع مارك إسبر لم يشارك في المكالمة الهاتفية في 25 يوليو/تموز بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، التي طلب خلالها ترمب "خدمة" من الرئيس الأوكراني عندما أبلغه الأخير بأنه يريد شراء صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

هوفمان، أضاف"لدى الوزير جدول أعمال مثقل للغاية.. هو لا يمضي أيامه في الاستماع إلى مكالمات هاتفية لأشخاص آخرين".

ترمب يطلب التحقيق مجددا

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الخميس مجددا إلى تدخل أجنبي في الانتخابا الرئاسية من خلال دعوة الصين صراحة لفتح تحقيق في أنشطة منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

ترمب قال، إنه يعتقد بأن على كل من الصين وأوكرانيا التحقيق في أنشطة بايدن، المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجرى العام المقبل، وابنه رجل الأعمال هانتر.

ترمب صرح للصحفيين في البيت الأبيض قائلا "وبالمناسبة.. على الصين أيضا بدء تحقيق في (أنشطة) بايدن وابنه. لأن ما حدث في الصين أمر سيء مثلما حدث في أوكرانيا".

لم يذكر ترمب أو محاميه الخاص رودي جولياني أي أدلة على ادعاءات الفساد بحق نائب الرئيس السابق بايدن ونجله.

ردا على سؤال عما إذا كان قد طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ إجراء ذلك التحقيق قال ترمب "لم أفعل.. لكن بالتأكيد هذا أمر يمكننا البدء في التفكير فيه".

عززت تلك التصريحات من تصميم الديمقراطيين في مجلس النواب على المضي قدما في تحقيق بشأن ما إذا كان يتعين مساءلة ترمب بعد الكشف من مبلغ مجهول عن أنه طلب من نظيره الأوكراني في يوليو تموز التحقيق في أنشطة بايدن وابنه.

جو بايدن ( يسار ) وابنه هنتر- أرشيفية

ترمب يدافع عن موقفه

دافع ترمب، عن دعوة أوكرانيا والصين إلى التحقيق مع أسرة منافسه جو بايدن، وقال في تغريدة" بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، لدي الحق المطلق وربما الواجب للتحقيق في الفساد، ويشمل هذا مطالبة أو الاقتراح على دول أخرى أن تساعدنا".

رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قالت إن ترمب طلب مجددا من حكومة أجنبية التدخل في المعركة الانتخابية الأمريكية المقبلة.

غردت بيلوسي على تويتر" إن اقتراح ترمب على الصين بأن تجري تحقيقات بحق منافسه السياسي جو بايدن وابنه هنتر يبين أن ترمب "يضع مكاسبه الشخصية السياسية فوق الدفاع عن استقلالية انتخاباتنا".

This isn’t about a Campaign, this is about Corruption on a massive scale! https://t.co/DOCvfM8eqi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2019

حنث بالقسم كرئيس