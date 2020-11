البنتاغون يعلن استعداده للتعاون في تحقيق عزل ترمب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) استعدادها للتعاون مع الكونغرس بشأن تحقيق يهدف لعزل الرئيس دونالد ترمب المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا ورقة ضغط لأغراض انخابية.

This isn’t about a Campaign, this is about Corruption on a massive scale! https://t.co/DOCvfM8eqi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2019