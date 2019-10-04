البث الحي
سياسة|أفغانستان

الأمم المتحدة توثق مقتل وتشويه 12 ألف طفل بأفغانستان خلال 4 أعوام

طفل مصاب جراء غارة التي شنها الجيش الأفغاني على مدرسة دينية في ولاية قندوزر العام الماضي
طفل مصاب جراء غارة التي شنها الجيش الأفغاني على مدرسة دينية في ولاية قندوزر العام الماضي
4/10/2019

أعلنت الأمم المتحدة، مقتل و تشوه أكثر من 12 ألفا و500 طفل أفغاني في الفترة ما بين 2015 و2018.

التفاصيل
  • التقرير الرابع للأمم المتحدة حول انعكاسات الحرب على الأطفال في أفغانستان، والذي صدر أمس الخميس، أفاد بأنه "تم توثيق 14 ألف حالة انتهاك لحقوق للأطفال في أفغانستان، بينها القتل والجرح والتشويه، واستخدامهم كمقاتلين، والتحرش الجنسي، في السنوات الأربع الماضية".
  • التقرير أشار إلى أن "طالبان وتنظيم الدولة يواصلان استخدام الأطفال كمقاتلين"، مؤكدا "استهداف أكثر من 800 مدرسة ومستشفى في أفغانستان في الفترة ما بين 2015 و2018".
  • ذكر التقرير أن 40% من الضحايا المدنيين سقطوا جراء غارات الطيران الحكومي والتحالف الدولي.
"مستوى مقلق"  
  • الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن التقرير يعكس "المستوى المقلق" للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جميع الأطراف في حرب استمرت 18 عاما.
  • غوتيريش قال إن الجماعات المسلحة مسؤولة عن 43% من إصابات الأطفال، والقوات الحكومية والموالية لها مسؤولة عن 30%.
     

    قتلى معظمهم من الأطفال والنساء في تفجير بكابل العام الماضي (رويترز)
خلفيات
  • تشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر حركة طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.
  • مؤخرا، سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار مع حركة طالبان بهدف إنهاء دوامة العنف.
  • تصر طالبان في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان شرطا أساسيا للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ألمانيا.. ملصقات معادية للإسلام أمام مسجد

المصلون لاحظوا الملصقات أثناء خروجهم من صلاة الجمعة وأبلغوا الشرطة عنها على الفور (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

البرازيل.. غضب شعبي بعد ضرب رجل أسود حتى الموت في أحد متاجر كارفور (فيديو)

تركي الحمد يتراجع وينكر إساءته للإمام البخاري.. ومغردون يردون

الكاتب السعودي تركي الحمد (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)