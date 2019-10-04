الأمم المتحدة توثق مقتل وتشويه 12 ألف طفل بأفغانستان خلال 4 أعوام

أعلنت الأمم المتحدة، مقتل و تشوه أكثر من 12 ألفا و500 طفل أفغاني في الفترة ما بين 2015 و2018.

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التقرير الرابع للأمم المتحدة حول انعكاسات الحرب على الأطفال في أفغانستان، والذي صدر أمس الخميس، أفاد بأنه "تم توثيق 14 ألف حالة انتهاك لحقوق للأطفال في أفغانستان، بينها القتل والجرح والتشويه، واستخدامهم كمقاتلين، والتحرش الجنسي، في السنوات الأربع الماضية".

التقرير أشار إلى أن "طالبان وتنظيم الدولة يواصلان استخدام الأطفال كمقاتلين"، مؤكدا "استهداف أكثر من 800 مدرسة ومستشفى في أفغانستان في الفترة ما بين 2015 و2018".

ذكر التقرير أن 40% من الضحايا المدنيين سقطوا جراء غارات الطيران الحكومي والتحالف الدولي.

"مستوى مقلق"

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن التقرير يعكس "المستوى المقلق" للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جميع الأطراف في حرب استمرت 18 عاما.

غوتيريش قال إن الجماعات المسلحة مسؤولة عن 43% من إصابات الأطفال، والقوات الحكومية والموالية لها مسؤولة عن 30%.

قتلى معظمهم من الأطفال والنساء في تفجير بكابل العام الماضي (رويترز)

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