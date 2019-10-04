استشهاد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال على حدود غزة

استشهد فلسطيني، الجمعة، برصاصة أصابته في صدره أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرات العودة قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة بينما أصيب عشرات آخرين.
التفاصيل
- أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع قال إن الشهيد علاء نزار عايش حمدان (28 عاماً) قتل برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال" خلال التظاهرات الأسبوعية قرب جباليا في شمال شرق القطاع.
- القدرة: تسجيل 54 إصابة بجراح مختلفة بينها 22 إصابة بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة 77 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
رواية الاحتلال
- متحدث عسكري إسرائيلي قال إن نحو 5800 متظاهر تجمعوا في مناطق مختلفة قرب السياج بين إسرائيل وغزة.
- المتحدث: رشق بعضهم الجنود الإسرائيليين بالحجارة والعبوات الناسفة.
هيئة مسيرات العودة
- هيئة مسيرات العودة أكدت في بيان على استمرار مسيرات العودة في غزة بطابعها الجماهيري والشعبي.
- البيان: نأمل أن تنجح الجهود المخلصة لنقلها إلى الضفة الغربية.
- البيان: يتعين على الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها في رفع الحصار عن غزة.
- حذرت الهيئة من استمرار الوضع خطير والذي ينذر بانفجار حتمي بالقطاع المحاصر في وجه الاحتلال.
- أكدت الهيئة على دعوة جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في الجمعة القادمة التي تحمل عنوان "جمعة أطفالنا الشهداء".
خلفيات
- منذ مارس/آذار 2018، يخرج الفلسطينيون في قطاع غزة في مسيرات أسبوعية للمطالبة بحق العودة للفلسطينيين وتسليط الضوء على الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.
- منذ بدء مسيرات العودة، قتل 310 من الفلسطينيين على الأقل بنيران إسرائيلية وأصيب مئات آخرون بجروح.
- شنت اسرائيل ثلاث حروب على القطاع منذ العام 2008.