استشهاد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال على حدود غزة

استشهد فلسطيني، الجمعة، برصاصة أصابته في صدره أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرات العودة قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة بينما أصيب عشرات آخرين.

التفاصيل

أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع قال إن الشهيد علاء نزار عايش حمدان (28 عاماً) قتل برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال" خلال التظاهرات الأسبوعية قرب جباليا في شمال شرق القطاع.

القدرة: تسجيل 54 إصابة بجراح مختلفة بينها 22 إصابة بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة 77 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

*وزارة الصحة – قطاع غزة 6:50م||* 🚨شهيد و 54 اصابة مختلفة منها 22 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة 77 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. 👈🏻الشهيد هو علاء نزار عايش حمدان 28 عام شرق جباليا. — د.أشرف القدرة (@press221) October 4, 2019

رواية الاحتلال

متحدث عسكري إسرائيلي قال إن نحو 5800 متظاهر تجمعوا في مناطق مختلفة قرب السياج بين إسرائيل وغزة.

المتحدث: رشق بعضهم الجنود الإسرائيليين بالحجارة والعبوات الناسفة.

هيئة مسيرات العودة

هيئة مسيرات العودة أكدت في بيان على استمرار مسيرات العودة في غزة بطابعها الجماهيري والشعبي.

البيان: نأمل أن تنجح الجهود المخلصة لنقلها إلى الضفة الغربية.

البيان: يتعين على الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها في رفع الحصار عن غزة.

حذرت الهيئة من استمرار الوضع خطير والذي ينذر بانفجار حتمي بالقطاع المحاصر في وجه الاحتلال.

أكدت الهيئة على دعوة جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في الجمعة القادمة التي تحمل عنوان "جمعة أطفالنا الشهداء".

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