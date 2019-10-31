مصر: السيسي يدعو لطرح شركات الجيش في البورصة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة منذ ثلاث سنوات.

وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات بـ"أبو رواش" في محافظة الجيزة، "لابد أيضًا من طرح شركات القوات المسلحة، في البورصة، ليكون أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم في هذه الشركات، ولكي نفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات".

وتأتي تصريحات السيسي بعد توترات سادت مصر في الآونة الأخيرة، عقب خروج المصريين في احتجاجات "نادرة" ضد السيسي في أغسطس/الماضي، استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي المصريين للتظاهر ضد السيسي ونظامه.

وكان علي نشر سلسلة فيديوهات تفاعل معها الملايين، واتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وإهدار المال العام لصالح الرفاهية وبناء قصور رئاسية.

أبرز ما قاله السيسي:

شركات الجيش والبورصة

الحكومة ستفتتح في الفترة المقبلة كل المشاريع الجديدة بطريقة متتالية، دون انتظار مواعيد محددة.

الطروحات التي تجهز الدولة المصرية لطرحها في البورصة لابد أن تتيح فرصة منها لشركات القوات المسلحة، ويكون للمصريين فرصة المشاركة بأسهم في هذه الشركات.

القوات المسلحة تقوم بهذا الدور ليس على حساب القطاع الخاص أو المدني بل بالمشاركة معهم.

القطاع الخاص مرحب به إذا أراد المشاركة، هذا كلام فعلي وليس للاستهلاك السياسي.

كل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن الدولة المصرية. سنفتتح المشاريع بسرعة "واللي يزعل يتفلق".

رئيس الوزراء سألني: هل من المقبول أن نعلن أكثر من عدة تريليونات للصندوق السيادي لمصر؟ فقلت له طالما يعكس واقعًا فلما لا؟

من المهم أن نعطي الشباب الأمل في الحصول على الوظيفة.

همنا إعطاء أمل للناس أن هناك تغييرًا وفرصا للعمل بشكل أو بآخر.

المصريين والشائعات

هناك حرب إعلامية وحرب شائعات وحرب مواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي التي تتشكل يوم بعد يوم لدى المصريين.

حالة التشكيك في كل شيء تعد حالة مرتبطة بمنهج المشككين، وأطالب المصريين بالانتباه ومواجهة أي شائعات.

الشعب المصري لديه وعي كاف، وللإعلام أيضًا دور كبير جدا.

مؤسسات الدولة دائما حاضرة في مواجهة أي تحرك أو أي شائعات.

أقول للمصريين والإعلاميين لا تتأثروا بأحد يريد أن يشككم في أنفسكم، هذه الحالة من التشكك وعدم اليقين موجودة منذ 80 سنة، ويجب ألا نهتز وأن نكون متماسكين في مواجهتها.

نحن نتقدم لكن يجب أن نفهم دومًا أننا في حالة عداء مستمرة ولن تنتهي "عايزين تقولوا (أهل إفك) قولوا…"أهل شر" قولوا، وبصراحة دا وصف في مكانه".

علينا أن نكون منتبهين لما يحدث في المنطقة كلها.

البرلمان والنائب العام