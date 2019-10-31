لبنان.. توتر بين الجيش والمحتجين والحريري يدعو أنصاره للهدوء

أعاد متظاهرون في لبنان، مساء الأربعاء، قطع طرق رئيسية في مناطق عدة، ونزل محتجون مجددًا للشوارع مطالبين برحيل الطبقة السياسية بالكامل.
توتر وتجدد المظاهرات
- ساد التوتر مناطق عدة في لبنان، واندلعت صدامات بين محتجين وقوى الجيش التي حاولت فض الاعتصامات والتجمعات بالقوة.
- رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، دعا أنصاره، الأربعاء، إلى التزام الهدوء والتعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي.
- كانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في بيان، قبول استقالة حكومة الحريري، وتكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل وزارة جديدة.
- بعد ساعات من انخفاض وتيرة الاحتجاجات وفتح بعض الطرق، عاد متظاهرون للنزول إلى الشارع، لترد السلطات اللبنانية بالقوة.
- شهدت منطقة العبدة شمال لبنان، توتراً بين متظاهرين وقوى الجيش التي ألقت قنابل مسيلة للدموع، ما أوقع عدة إصابات.
- في طرابلس المجاورة، نزل مئات مجددًا إلى ساحة النور مطالبين برحيل الطبقة السياسية كلها.
- في بيروت، أعاد المتظاهرون قطع جسر "الرينغ" الذي يصل غرب بيروت بشرقها.
- في مدينة صيدا جنوب لبنان، أصيب ثلاثة أشخاص في صدامات بين الجيش والمتظاهرين، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.
- عاد محتجون إلى الشوارع في عكار شمالًا وسعد نايل وتعل بايا وبرّ الياس في محافظة البقاع، شرق لبنان.
- في منطقة الجية جنوب لبنان، وقعت صدامات بين محتجين والجيش، إثر محاولة فتح الطريق السريع بين صيدا وبيروت.
- في وسط بيروت، عاد عشرات المتظاهرين مساءً إلى موقعي التجمع الرئيسيين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح.
- جاء ذلك بعد هجوم أنصار حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين وتكسير خيمهم وفض اعتصامهم بالقوة.
مواقف متباينة
- طلب الحريري في تغريدة له على تويتر، من مناصريه الامتناع عن العراضات "التجمعات".
- الحريري أضاف أن على الجميع الحفاظ على الهدوء، ومنع أي انزلاق إلى الاستفزازات، والتعاون مع الجيش وقوى الأمن.
- لكن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر عن رفضه لما وصفه استغلال الشارع لأسباب غير تلك التي رفعها الحراك الشعبي في لبنان.
- جنبلاط قال إنه يدين ما قال إنه سرقة الحراك في لبنان وإدخاله في لعبة السياسات الضيقة والانتهازية.
- من المقرر أن يوجه رئيس الجمهورية ميشال عون "رسالة إلى اللبنانيين مساء الخميس "لمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه سلطاته الدستورية".
- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا عبر "تويتر"، الزعماء اللبنانيين إلى تسهيل تشكيل حكومة جديدة تستجيب لاحتياجات المواطنين سريعُا.
- كما طالبت بريطانيا، في بيان لسفارتها لدى بيروت، بإجراء إصلاحات حيوية في لبنان، من أجل "إنشاء بلد أفضل للجميع".
خلفيات
- يشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، احتجاجات طالبت برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات مبكرة.
- تتضمن المطالب أيضًا استعادة الأموال المنهوبة، مكافحة الفساد المستشري ومحاسبة المفسدين، وفق المحتجين.
- استقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بعد 13 يومًا من الاحتجاجات الشعبية، لينفذ بذلك مطلبًا رئيسيا للاحتجاجات.