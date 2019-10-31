لبنان: أول تعليق من حزب الله على استقالة سعد الحريري

قالت كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية التابعة لحزب الله اللبناني، الخميس، إن استقالة حكومة سعد الحريري، "ستُسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الإصلاحات وإقرار موازنة 2020".

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جاء في بيان عبر التلفزيون تلاه أحد أعضاء الكتلة أن "الوضع الحالي يفرض على القوى السياسية كافة أن تتحمل المسؤولية لما قد ينجم من تداعيات استقالة الحكومة".

الكتلة البرلمانية للحزب أبدت أملها في "أن تسلك الاستشارات النيابيّة مسارها الطبيعي من أجل الشروع في تأليف حكومة قادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها لناحية تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي والتصدي لمفلات الفساد والفاسدين".

الكتلة دعت حاكم المصرف المركزي إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية الضامنة لعدم تفلت الوضع الاقتصادي في البلاد".

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قد دعا إلى التوصل إلى حل فوري للأزمة لتجنب انهيار اقتصادي.

الأسبوع الثالث

أجبر الجيش اللبناني، الخميس، المتظاهرين على فتح طرق حاولوا قطعها صباحاً استكمالاً لمسيرتهم الداعية لرحيل الطبقة السياسية مع دخول حراكهم الشعبي غير المسبوق أسبوعه الثالث.

بعد يومين من تقديم رئيس الحكومة استقالته، لا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية.

برغم إصرار بعض المتظاهرين على إبقاء الطرق مغلقة، نجح الجيش اللبناني قبل ظهر الخميس في فتح معظمها وسط انتشار أمني مكثف.

شهدت منطقة العبدة في منطقة عكار في أقصى الشمال اللبناني، توتراً مساء الأربعاء بين المتظاهرين والجيش الذي ألقى قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم. وأفيد عن وقوع جرحى، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

المتظاهرون يسيرون في الشارع أثناء احتجاج في بيروت (رويترز)

دعوات للإضراب

وُجّهت عبر على مواقع التواصل دعوات إلى اللبنانيين للإضراب العام والتظاهر أمام القصر الرئاسي بعد ظهر الجمعة، وكذلك للتظاهر أمام منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت بعد ظهر السبت وذلك للمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة من مستقلين تعطى صلاحيات استثنائية بأسرع وقت ممكن ولتحقيق كافة مطالب المتظاهرين.

سيتوجه الرئيس اللبناني ميشال عون بكلمة الى اللبنانيين مساء الخميس في الذكرى الثالثة لوصوله إلى سدة الرئاسة.

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