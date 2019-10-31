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سياسة

رغم الإدانات.. طيران حفتر يستهدف مجددا الكلية الجوية بمصراتة

صور بقايا حطام طائرة مسيرة أسقطتها قوات الوفاق في مصراتة
صور بقايا حطام طائرة مسيرة أسقطتها قوات الوفاق في مصراتة
31/10/2019

استهدف طيران مسير تابع لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الأربعاء، الكلية الجوية بمدينة مصراتة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري.

هجوم جديد
  • المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال إن خمس ضربات، استهدفت مواقع بالكلية الجوية بمصراتة شرق طرابلس، كانت تستخدم كمخازن.
  • المصدر: القصف تم عن طريق طيران مسير، بدأ بالتحليق منذ مساء الأربعاء، دون أن يسفر عن خسائر بشرية.
  • أوضح المصدر أن الكلية الجوية لم يتم استهدافها منذ فترة، مرجعًا ذلك لسوء الأحوال الجوية.
  • محاور القتال في طرابلس، ومحيطها شهدت الأربعاء، هدوءًا حذرًا مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير دون معرفة تبعيته، وفق الأناضول.
استهداف مصراتة
  • كانت الكلية الجوية في مصراتة، تعرضت للمرة الأولى للقصف من قبل طيران تابع لحفتر في 27 يوليو/تموز الماضي.
  • بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول اتهمت حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، "طيرانًا إماراتيا مسيّرا" بقصف مطار مصراتة الدولي دعمًا لقوات حفتر.
  • وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أكدت في ذلك الوقت، تقدمها باحتجاج رسمي لمجلس الأمن، على قصف قوات حفتر لمطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين.
  • رئيس البعثة الأممية في ليبيا، غسان سلامة، عبر في مناسبات عديدة عن إدانة البعثة للضربات المتكررة التي تستهدف مطاري معيتيقة ومصراتة.
  • سلامة أكد أن استمرار استهداف المطارين يرقى إلى "جريمة حرب"، ودعا لوقف فوري لتلك الهجمات.
  • مصراتة مدينة ساحلية تقع إلى الغرب من العاصمة طرابلس، وتعتبر القاعدة الرئيسية للقوات الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.
  • تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي.
المشري يلتقي سعيّد
  • التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، أمس الأربعاء، بالرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد.
  • المشري أعرب عن "أمله في أن تواصل تونس دورها الإيجابي في الملف الليبي، والمساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد".
  • المشري، أعلن الإثنين الماضي عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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