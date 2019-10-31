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سياسة

تويتر يمنع نشر الإعلانات السياسية.. ما السبب؟

أرشيفية
أرشيفية
31/10/2019

أعلن موقع تويتر، الأربعاء، أنه سيمنع نشر الإعلانات السياسية على منصته، وذلك ردا على انتقادات متزايدة تعرض لها على خلفية نشر سياسيين معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.

التفاصيل
  • الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي قال في تغريدة إن الإعلانات على شبكة الانترنت "قوية جدا وفاعلة للغاية للمعلنين التجاريين، لكن تلك القوة تترافق مع مخاطر سياسية، إذ يمكن أن تُستخدم للتأثير على أصوات (الناخبين) وعلى حياة ملايين الأشخاص".   
  • دورسي قال إن السياسة الجديدة التي سيتم الكشف عن تفاصيلها الشهر المقبل وسيبدأ تطبيقها اعتبارا من 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحظر الإعلانات في القضايا السياسية كما وإعلانات المرشّحين.    
  • الرئيس التنفيذي لتويتر تابع "كنا قد ارتأينا وقف إعلانات المرشحين فقط، لكن الإعلانات المناصرة للقضايا تشكل سبيلا للتحايل".
  • دورسي أضاف "كما أنه ليس منصفا أن يكون بإمكان الجميع، باستثناء المرشحين، شراء مساحات إعلانية لقضايا يريدون الإضاءة عليها. لذا قررنا وقف هذه الإعلانات أيضا".

"قرار غبي"
  • تأتي الخطوة في توقيت يتعرض فيه فيسبوك لضغوط من أجل تطبيق خدمة التحقق من المعلومات على سياسيين ينشرون إعلانات تتضمن مزاعم تم دحضها.
  • تويتر يعرّف الإعلانات على منصته بأنها وسيلة تجعل الرسائل تظهر لأشخاص لا يتابعون مطلقها عن طريق الترويج لتغريداته.
  • في رد فعل على خطوة تويتر قال مدير حملة دونالد ترمب الرئاسية للعام 2020 براد بارسكيل إن "تويتر تخلى للتو عن مداخيل محتملة بمئات ملايين الدولارات، إنه قرار غبي جدا لحاملي الأسهم".
  • بارسكيل تساءل "هل سيوقف تويتر أيضا إعلانات لوسائل إعلام ليبرالية متحيّزة؟" قال إنها تهاجم الجمهوريين من دون أي تدقيق.
     

    يبلغ عدد متابعي ترمب على تويتر حوالي 65 مليون متابع
خلفيات
  • مؤخرا تعرضت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها شركة فيسبوك لانتقادات بسبب نشرها إعلانات كاذبة لسياسيين حول العالم.
  • تناقض خطوة تويتر السياسة التي ينتهجها فيسبوك والتي تسمح بالخطاب السياسي وبنشر الإعلانات من دون التحقق من صحتها.
  • الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ كان قد اعتبر سابقا أن الإعلانات السياسية ليست مصدرا كبيرا للدخل، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه من المهم إتاحة "صوت" للجميع، وأن حظر الإعلانات السياسية سيعطي الأفضلية للمرشحين المنتهية ولايتهم.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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