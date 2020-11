تويتر يمنع نشر الإعلانات السياسية.. ما السبب؟

أعلن موقع تويتر، الأربعاء، أنه سيمنع نشر الإعلانات السياسية على منصته، وذلك ردا على انتقادات متزايدة تعرض لها على خلفية نشر سياسيين معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

— jack (@jack) October 30, 2019