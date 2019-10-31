ترمب ينشر صورة لتكريمه كلبًا شارك بعملية قتل أبو بكر البغدادي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، صورة "مركّبة" لتكريم كلب شارك في عملية القوات الأمريكية الخاصة التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبوبكر البغدادي.

تكريم كلب

يظهر ترمب، في الصورة الساخرة التي نشرها عبر "تويتر"، وهو يلف ميدالية ذات شريط أزرق حول رقبة كلب الجيش الأمريكي "كونان" المبتسم، الذي أصيب أثناء مطاردة البغدادي.

كتب ترمب، "بطل أمريكي!" في تعليق أسفل الصورة التي نشرتها في الأصل صحيفة "ديلي واير".

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الكلب طارد البغدادي، في نفق مسدود، حيث حاول زعيم تنظيم الدولة الفرار من القوات الأمريكية أثناء اقتحام مخبئه في إدلب، شمال شرقي سوريا، مساء السبت الماضي، قبل أن يُفجر البغدادي سترة ناسفة، ما أسفر عن مقتله.

أشار مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن كونان، تعافى وعاد بالفعل إلى العمل.

والأحد الماضي، أعلن ترمب، مقتل البغدادي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.