بسبب موقد طهي.. عشرات القتلى بحريق قطار في باكستان (فيديو)

ذكرت الشرطة الباكستانية أن حريقًا شب في قطار، اليوم الخميس، فأودى بحياة ما لا يقل عن 65 شخصًا عندما انفجر موقد طهي كان يستخدمه ركاب لإعداد إفطارهم.
بسبب موقد طهي
- وسائل الإعلام نشرت صورا للقطار المحترق وتحدثت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
- الحريق دمر ثلاثا من عربات القطار قرب بلدة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بجنوب باكستان.
- كان وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد قال لقناة جيو في وقت سابق: موقدان للطهي انفجرا. كانوا يطهون وكان هناك زيت (طعام) وهو ما زاد النار اشتعالًا.
- الوزير: معظم الوفيات نجمت عن القفز من القطار.
- الوزير: إدخال الركاب المواقد سرًا معهم في القطارات لإعداد الوجبات في الرحلات الطويلة مشكلة شائعة في البلاد.
- الوزيرة الباكستانية لحقوق الإنسان شيرين مزاري في تغريدة على تويتر: مأساة رهيبة في قطار في تيزغام مع انفجار قارورة غاز جلبها أحد المسافرين. دعواتنا وتعازينا لأسر الضحايا.
- باقر حسين رئيس خدمة الإنقاذ بالمنطقة: عدد القتلى مرشح للزيادة إذ أصيب 15 شخصًا.
خلفيات
- تدهورت حالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية التي تعود لعصر الاستعمار في العقود القليلة الماضية بسبب نقص الاستثمار وضعف الصيانة.
- في يوليو/تموز، قتل 11 شخصًا في حادث، ولقي أربعة آخرون حتفهم في سبتمبر/أيلول.
- تسبب حادث اصطدام قطارين بمحطة في إقليم السند في مقتل نحو 130 شخصًا عام 2005.