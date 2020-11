البنتاغون ينشر مقاطع لعملية استهداف البغدادي ويحذر من هجوم انتقامي

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، اللقطات المصورة الأولى للغارة التي نفذتها قوات خاصة في مطلع الأسبوع بإدلب السورية، وأدت لمقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.

وحذر البنتاغون خلال مؤتمر بمقر وزارة الدفاع الأمريكية، من أن التنظيم قد يحاول شن "هجوم انتقامي".

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتل البغدادي في عملية سرية نفذتها قوات خاصة أمريكية، في إدلب شمال غرب سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

“The mission was a difficult, complex, and precise raid that was executed with the highest level of professionalism, and in the finest tradition of the U.S. military.” – @CENTCOM Commander Gen. Frank McKenzie Jr. pic.twitter.com/5tU7mZw1hv

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 31, 2019