إثيوبيا: ارتفاع حصيلة أعمال العنف الأخيرة إلى 78 قتيلا

أعلنت الحكومة الإثيوبية، الخميس، ارتفاع حصيلة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مناطق بإقليمي أوروميا (جنوب شرق) وهرر (شرق) الأسبوع الماضي، إلى 78 قتيلاً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الخميس، لـ "بلين سيوم" السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي.

حصيلة أعمال العنف

قالت "سيوم" إن السلطات اعتقلت نحو 409 أشخاص يشتبه في قيامهم بالتحريض على العنف وتورطهم في الأحداث التي شهدتها مناطق بإقليمي أوروميا وهرر يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

لفتت إلى أن أعداد المعتقلين قابلة للزيادة في ظل الجهود التي تبذلها السلطات في تعقب المتورطين بأعمال العنف الأخيرة في البلاد.

أفادت بأن 78 شخصًا قتلوا في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها مناطق باقليمي أوروميا وهرر ومدينة دريدوا (شرق) الأسبوع الماضي.

ثمنت المسؤولة الإثيوبية، دور أجهزة الأمن والشيوخ والشباب وقيادات المجتمع، في مشاركتهم الفاعلة لعودة الاستقرار والأمن بالمناطق التي شهدت أعمال العنف.

أضافت أن السلطات الإثيوبية اعتقلت خلال العام ونصف العام الماضي نحو 3500 شخص يشتبه في تورطهم في أعمال عنف.

والجمعة الماضية، أعلنت الشرطة الإثيوبية مقتل 67 شخصاً خلال احتجاجات ضد رئيس الحكومة آبي أحمد علي تحولت إلى اشتباكات إثنية.

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