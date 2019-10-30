مصر تطلب وساطة نيجيريا بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي

قال نائب الرئيس النيجيري إن رئيس مجلس النواب المصري طلب وساطة بلاده في الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
التفاصيل
- نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو قال إن رئيس مجلس النواب المصري طلب من الرئيس النيجيري محمد بخاري التوسط في الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
- أوسينباجو قال على حسابه على تويتر أمس الثلاثاء: "رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال نقل للرئيس بخاري طلب التوسط في القضية بين مصر وإثيوبيا".
- الكشف عن طلب الوساطة النيجيرية جاء من الجانب النيجيري ولم تشر إليه وسائل الإعلام المصرية التي غطت زيارة عبد العال إلى نيجيريا والتي اختتمها الثلاثاء.
- موقع صحيفة الأهرام الناطق بالإنجليزية "أهرام أونلاين" كان الوحيد تقريبا الذي تحدث عن طلب مصر الوساطة النيجيرية.
نفي مصري
- بعد تغريدة نائب الرئيس النيجيري سارعت وسائل إعلام مصرية إلى نفي طلب الوساطة النيجيرية.
- النائب إيهاب الكومي، أحد أعضاء الوفد المرافق لرئيس البرلمان المصري خلال زيارته نيجيريا، نفى أن تكون القاهرة قد طلبت الوساطة النيجيرية لحل أزمة سد النهضة.
- الكومي قال في تصريحات لمواقع إخبارية مصرية، الأربعاء: "لم نطلب وساطة من نيجيريا، ولم تعرض كذلك خلال اللقاء الوساطة".
- الكومي قال إن الوفد البرلماني المصري شرح خلال لقائه برئيس نيجيريا وجهة النظر المصرية المتمثلة في: حق إثيوبيا في بناء السد، وحقها في التنمية والحياة، وكذلك التأكيد على حق مصر في حصتها في المياه، والحياة.
- النائب في البرلمان المصري قال إن الجانب النيجيري كان متفهمًا لموقف مصر والأسس التي وضعها النظام المصري لحل هذه القضية.
خلفيات
- أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس الماضي، مباحثات بشأن مفاوضات سد النهضة على هامش أعمال القمة الروسية الأفريقية، في مدينة سوتشي الروسية.
- المتحدث باسم الرئاسة المصرية قال إن السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي اتفقا على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية الخاصة بسد النهضة.
- تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليارا.
- تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.