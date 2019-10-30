مصر تطلب وساطة نيجيريا بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي

قال نائب الرئيس النيجيري إن رئيس مجلس النواب المصري طلب وساطة بلاده في الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

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نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو قال إن رئيس مجلس النواب المصري طلب من الرئيس النيجيري محمد بخاري التوسط في الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

أوسينباجو قال على حسابه على تويتر أمس الثلاثاء: "رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال نقل للرئيس بخاري طلب التوسط في القضية بين مصر وإثيوبيا".

الكشف عن طلب الوساطة النيجيرية جاء من الجانب النيجيري ولم تشر إليه وسائل الإعلام المصرية التي غطت زيارة عبد العال إلى نيجيريا والتي اختتمها الثلاثاء.

موقع صحيفة الأهرام الناطق بالإنجليزية "أهرام أونلاين" كان الوحيد تقريبا الذي تحدث عن طلب مصر الوساطة النيجيرية.

نفي مصري

بعد تغريدة نائب الرئيس النيجيري سارعت وسائل إعلام مصرية إلى نفي طلب الوساطة النيجيرية.

النائب إيهاب الكومي، أحد أعضاء الوفد المرافق لرئيس البرلمان المصري خلال زيارته نيجيريا، نفى أن تكون القاهرة قد طلبت الوساطة النيجيرية لحل أزمة سد النهضة.

الكومي قال في تصريحات لمواقع إخبارية مصرية، الأربعاء: "لم نطلب وساطة من نيجيريا، ولم تعرض كذلك خلال اللقاء الوساطة".

الكومي قال إن الوفد البرلماني المصري شرح خلال لقائه برئيس نيجيريا وجهة النظر المصرية المتمثلة في: حق إثيوبيا في بناء السد، وحقها في التنمية والحياة، وكذلك التأكيد على حق مصر في حصتها في المياه، والحياة.

النائب في البرلمان المصري قال إن الجانب النيجيري كان متفهمًا لموقف مصر والأسس التي وضعها النظام المصري لحل هذه القضية.

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