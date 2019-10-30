مسؤول إسرائيلي يعلن إحراز تقدم بشأن الجنود الأسرى في غزة

قال مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن "هناك تقدما في الاتصالات" فيما يتعلق بإمكانية إجراء صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

جاء ذلك على لسان يرون بلوم، منسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع إذاعة "ريشت بيت"، التابعة لهيئة البث المحلية (رسمية).

التفاصيل

تصريحات بلوم، جاءت ردا على والدة الجندي هدار غولدين، التي اتهمته في تصريحات للقناة 12 العبرية، السبت، بأنه يهمل قضية الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

فقدت آثار الجنديين جولدين وآرون شاؤول، خلال العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة، بدءا من 8 يوليو/تموز 2014، حتى 26 أغسطس/آب من العام نفسه.

في مطلع أبريل/نيسان 2016، كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ"حماس"، لأول مرة، عن وجود 4 إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف بشكل رسمي إن كانوا أحياءً أم أمواتا.

فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن فقدان جنديين في قطاع غزة خلال العدوان، لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما على أنهما "قتيلان مجهولا موقع الدفن"، لقيا مصرعهما خلال المعارك التي وقعت بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

إضافة إلى الجنديين، تحدثت تل أبيب عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي 2014 و2015.

قال بلوم، إنه يجري العمل في أكثر من قناة، لكن حركة حماس لم تنضج بعد (لعقد صفقة تبادل أسرى)، لكننا في مسار فيه تقدم".

أضاف أن الفجوات بين مطالب حماس وما يمكن لإسرائيل تقديمه كبيرة جدا.

الجندي الإسرائيلي هدار غولدين

مدنيان أحياء