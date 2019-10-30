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سياسة|مصر

مسؤول أمريكي: ما تتعرض له إسراء عبد الفتاح في السجون المصرية "مشين"

الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح
الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح
30/10/2019

قال مسؤول أمريكي رفيع، إنه طلب من مصر، إطلاق سراح الصحفية والناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح، واصفاً معاملة السلطات لها بالمشين .

انتقادات لمصر
  • مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، قال إنه أثار قضية إسراء مع السفير المصري في واشنطن.
  • أضاف شينكر خلال جلسة في الكونغرس "التقيت بها عدة مرات، أعتقد أن هذا أمر مشين، وأبلغكم بأن السفير المصري كان في مكتبي الأسبوع الماضي للحديث بشأن إسراء".
  • أكد شينكر أن ما تعرضت له الصحفية إسراء، أمر بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة، قائلاً إن لدى مصر طريقا طويلا لتقطعه فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
  • كرر المسؤول الأمريكي دعوة بلاده للسلطات المصرية للسماح بالاحتجاجات السلمية، بعد قيامها بملاحقة الآلاف الذين تحدوا قانون حظر التظاهر.
اعتقال إسراء
  • في 12 أكتوبر/تشرين الثاني، اعتقلت السلطات المصرية، الناشطة إسراء عبد الفتاح، بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.
  • لاحقاً قررت النيابة عرض إسراء على الطب الشرعي للتحقيق في تعرضها للتعذيب.
  • ناشطون قالوا إن إسراء تعرضت للتعذيب في مقر الأمن الوطني، وتناقلت مواقع التواصل، تفاصيل تعرضها للضرب والخنق والتهديد لإجبارها على فتح هاتفها.
  • القضية المتهمة فيها إسراء، تضم أيضًا ناشطين آخرين مثل المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والقيادي بحزب الدستور خالد داود، والأكاديميين حسن نافعة وحازم حسني.
  • السلطات المصرية، اعتقلت المحامي والحقوقي عمرو إمام، بعد إعلانه الدخول في إضراب جزئي عن الطعام، اعتراضا على اعتقال وتعذيب الناشطة إسراء وآخرين.
قضية إسراء تضم ناشطين آخرين مثل القيادي بحزب الدستور خالد داود (يسار) والأكاديميين حسن نافعة (يمين) وحازم حسني
  • الناشط محمد صلاح قال إن الضباط الذين اعتقلوا إسراء ضربوها وحاولوا خنقها وقيدوها لساعات إلى الحائط لإجبارها على إعطاء رمز المرور الخاص بهاتفها.
خلفيات
  • إسراء عبد الفتاح البالغة من العمر 41 عاماً، تعتبر من رموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ومن مؤسسي حركة 6 أبريل المعارضة، ثم دعمت عزل الرئيس الراحل محمد مرسي.
  • اشتهرت إسراء عبد الفتاح بعد إنشائها صفحة على موقع فيسبوك، لدعم العمال المضربين عن العمل عام 2008، تحولت لاحقا إلى حركة سياسية ساهمت في الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
  • لم تظهر إسراء عبد الفتاح معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنها تعرضت للمنع من السفر لاتهامها في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية.
  • الفترة الأخيرة، شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات موسعة على خلفية احتجاجات دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي، للمطالبة برحيل السيسي.
المصدر : وكالات
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