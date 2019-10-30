لبنان: الحريري مستعد لتولي حكومة جديدة بشروط

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري أمس الثلاثاء.

وأطاحت استقالة الحريري بحكومته الائتلافية. وقال الحريري إنه وصل إلى "طريق مسدود" في محاولة حل أزمة أثارتها احتجاجات مستمرة منذ 13 يوما رفضا للنخبة الحاكمة في البلاد.

وتركت استقالة الحريري لبنان في حالة فراغ سياسي في وقت أزمة حادة وإصلاحات مطلوب تنفيذها على نحو عاجل لتجنب مشكلات مالية أعمق في دولة مثقلة بمستويات دين من بين الأعلى على مستوى العالم.

"بشروط"

مسؤول بارز مطلع قال لوكالة رويترز إن الحريري مستعد لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة بشرط أن تضم تكنوقراطا قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سريعا لتجنب انهيار اقتصادي.

المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قال إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة دون أن يذكر أسماء. وتضم الحكومة المستقيلة ممثلين بارزين عن أغلب الطوائف في لبنان.

لا يبدو أن هناك بديلا واضحا للحريري لشغل منصب رئيس الوزراء المخصص للمسلمين السنة بموجب نظام المحاصصة الطائفية المتبع لاقتسام السلطة في لبنان.

فتح الطرق

أعيد فتح الطرق الرئيسية في لبنان، الأربعاء في حين سعت قوات الأمن لعودة الحياة إلى طبيعتها بعض الشيء.

فتحت قوات الجيش طريقا رئيسيا في شمال بيروت بعد اشتباكات بالأيدي لفترة وجيزة مع المتظاهرين صباح اليوم.

عرض تلفزيون الجديد لقطات لمجموعة من الجنود يحاولون إبعاد سيارة تسد الطريق إلى أن قادها سائقها مبتعدا.

فُتح جسر الرينغ بوسط العاصمة بعد مفاوضات مع بعض المتظاهرين الذين كانوا يرفضون المغادرة قائلين إنهم يريدون استقالة المزيد من أصحاب السلطة. وبقي العديد من المتظاهرين لكنهم لم يغلقوا الطريق بكامله.

قيادة الجيش قالت في بيان إن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب القانون لكنها أضافت أنه ينطبق على "الساحات العامة فقط".

جنود الجيش اللبناني ينتشرون وسط بيروت (رويترز)

المصارف تفتح أبوابها للموظفين

جمعية المصارف في لبنان أعلنت، الأربعاء، استئناف النشاط المصرفي داخل الفروع، ابتداء من غد الخميس، لموظفي المصارف فقط دون استقبال العملاء.

الجمعية ذكرت في بيان أنها ستتخذ قرارا بشأن بدء تعاملات الجمهور داخل الفروع خلال الأيام القادمة.

استئناف الدراسة

وزير التربية اللبناني أكرم شهيب أعلن، الأربعاء، استئناف العملية التعليمية في جميع المدارس والجامعات الخميس.

شهيب قال في بيان، إنه "بعد قرار الجيش إعادة فتح الطرق بمختلف المناطق، وبعد التداول مع المعنيين بمختلف القطاعات، وعلى أثر اجتماع بالوزارة اليوم مع روابط أساتذة التعليم الرسمي، ندعو جميع المدارس والجامعات إلى استئناف الدراسة ابتداء من الغد".

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