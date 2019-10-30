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سياسة|فلسطين

عباس: حريصون على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
30/10/2019

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حرصه على إجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، وتوفير كل الفرص لإنجازها.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

من جانبه أكد ناصر "بتنا قاب قوسين أو أدنى من إجراء الانتخابات".

أبرز تصريحات ناصر في لقاء تلفزيوني
  • الاجتماع الذي عقدته اللجنة في غزة، كان مهما.
  • الفصائل وحركة حماس أظهرت ليونة كبيرة.
  • جميع القوى بما فيها حماس توافقت على أنه لا مانع بأن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية غير متزامنة، وأن تجري بالتتالي.
  • سنبني على الليونة التي أظهرتها جميع الفصائل، من أجل تخطي أي مشاكل أخرى، قد تقف في طريق إجراء الانتخابات.
  •  هناك مشاكل بحاجة إلى توافق وطني.
  • أخذت تعهدا من الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق، وهو تعهد غير قابل للنقض.
  • حل الإشكاليات يُترك للقيادة الفلسطينية وقيادة القوى.
  • اللجنة قد لا تتدخل أكثر من هذه المستوى الذي عملنا به.
  • بدأنا العملية الأولى والأساسية وقد نساهم في العمليات الأخرى، أو أن تكون متروكة للأطراف السياسية المعنية.
  • لجنة الانتخابات ستقوم بتجديد سجل الناخبين فور صدور المرسوم بإجراء الانتخابات.
  • أكثر من 80% من المواطنين مدرجون في السجلات.
خلفيات
  • أنهت لجنة الانتخابات الفلسطينية عقد لقاءات ومشاورات مع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
  • قدمت اللجنة مواقف الفصائل الفلسطينية للرئيس عباس لاستصدار مرسوم رئاسي، يحدد موعداً لإجراء الانتخابات.
المصدر : وكالات
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