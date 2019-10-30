تشاووش أوغلو: يجب محاسبة السعودية على إفسادها لليمن

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه لا مشكلة لدى أنقرة مع السعودية والإمارات، لكن البلدين لديهما مشاكل مع بلاده.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة، أن دولًا عربية شاركت في ضرب الليرة التركية بشرائها الدولارات وضخ الليرة.

أبرز تصريحات تشاووش أوغلو:

الرياض وأبو ظبي

لا مشكلة لدينا مع السعودية والإمارات ولكن نرى أن البلدين لديهما مشاكل معنا.

الإمارات تضغط على الأردن والفلسطينيين للسكوت عن الوضع بالقدس.

انزعاج الرياض وأبو ظبي من أنقرة هو لاهتمام بلادنا بشؤون الأمة الإسلامية أكثر منهما.

الإمارات حاولت أن تأتي بدحلان بدلًا عن أبو مازن ونحن نعرف جميع هذه الأمور.

أقول للإمارات إن هناك "إرهابيًا" اسمه محمد دحلان هرب إليكم لأنه "عميل" لإسرائيل.

حرب اليمن

على السعودية أن تحاسَب على ما فعلت في اليمن بعد أن دخلته وأفسدته.

هناك مئات الآلاف من الذين قضوا بسبب الجوع والوباء والحصار في اليمن.

على السعودية والإمارات النظر في المرآة لرؤية الجرائم التي تسببتا فيها باليمن.

اغتيال خاشقجي

أردنا أن نعمل مع السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي من أجل العدالة لكنهم لم يتعاونوا معنا.

الرياض حولت قضية خاشقجي لأزمة لأننا لم نقم بالتغطية على الجريمة ولم نأخذ نقودًا كآخرين.

السعودية ترى أن لديها مشكلة معنا بسبب جريمة مقتل خاشقجي.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

أردوغان: اقتصادنا أقوى

تزامنت تصريحات تشاووش أوغلو مع كلمة للرئيس رجب طيب أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في أنقرة، أكد فيها أن هناك دولًا هددت بتدمير الاقتصاد التركي ولكنها لم تتمكن من ذلك.

أبرز تصريحات أردوغان: