البث الحي
سياسة|تركيا

تشاووش أوغلو: يجب محاسبة السعودية على إفسادها لليمن

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
30/10/2019

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه لا مشكلة لدى أنقرة مع السعودية والإمارات، لكن البلدين لديهما مشاكل مع بلاده.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة، أن دولًا عربية شاركت في ضرب الليرة التركية بشرائها الدولارات وضخ الليرة.

أبرز تصريحات تشاووش أوغلو:
الرياض وأبو ظبي
  • لا مشكلة لدينا مع السعودية والإمارات ولكن نرى أن البلدين لديهما مشاكل معنا.
  • الإمارات تضغط على الأردن والفلسطينيين للسكوت عن الوضع بالقدس.
  • انزعاج الرياض وأبو ظبي من أنقرة هو لاهتمام بلادنا بشؤون الأمة الإسلامية أكثر منهما.
  • الإمارات حاولت أن تأتي بدحلان بدلًا عن أبو مازن ونحن نعرف جميع هذه الأمور.
  • أقول للإمارات إن هناك "إرهابيًا" اسمه محمد دحلان هرب إليكم لأنه "عميل" لإسرائيل.
حرب اليمن
  • على السعودية أن تحاسَب على ما فعلت في اليمن بعد أن دخلته وأفسدته.
  • هناك مئات الآلاف من الذين قضوا بسبب الجوع والوباء والحصار في اليمن.
  • على السعودية والإمارات النظر في المرآة لرؤية الجرائم التي تسببتا فيها باليمن.
اغتيال خاشقجي
  • أردنا أن نعمل مع السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي من أجل العدالة لكنهم لم يتعاونوا معنا.
  • الرياض حولت قضية خاشقجي لأزمة لأننا لم نقم بالتغطية على الجريمة ولم نأخذ نقودًا كآخرين.
  • السعودية ترى أن لديها مشكلة معنا بسبب جريمة مقتل خاشقجي.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)
أردوغان: اقتصادنا أقوى
  • تزامنت تصريحات تشاووش أوغلو مع كلمة للرئيس رجب طيب أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في أنقرة، أكد فيها أن هناك دولًا هددت بتدمير الاقتصاد التركي ولكنها لم تتمكن من ذلك.

أبرز تصريحات أردوغان:

  • الاقتصاد التركي أصبح أقوى وصناعتنا الدفاعية ازدادت قوة أيضًا.
  • أعطينا الدروس الواضحة لكل من حاول التلاعب بأمن واستقرار بلدنا في ليلة محاولة الانقلاب عام 2016.
  • قمنا بتدمير كل النقاط "الإرهابية" في شمال سوريا خلال عملية نبع السلام.
  • تركيا دولة شجاعة لا تخاف ولا تهاب أحدًا.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر