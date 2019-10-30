البث الحي
سياسة

تركيا تقترب من الحصول على المقاتلة الروسية سوخوي 35

مقاتلة من طراز Sukhoi Su-35 في مطار أتاتورك
مقاتلة من طراز Sukhoi Su-35 في مطار أتاتورك
30/10/2019

نقل موقع ديفينس نيوز عن مسؤولين أتراك أن المباحثات بين أنقرة وموسكو بشأن شراء المقاتلة الروسية المتقدمة سوخوي 35 دخلت مرحلة متقدمة.

التفاصيل
  • الموقع نقل عن مسؤول تركي بارز، طلب عدم ذكر اسمه، أنه "يبدو أن الصفقة أصبحت وشيكة الآن".
  • المسؤول أضاف أن الأرقام النهائية قد تتغير خلال عملية التفاوض، إلا أن تركيا قد تشتري سربين من الطائرات، بما يبلغ مجموعه 48 طائرة.
  • إذا تم تنفيذ الصفقة فستكون ثاني أكبر صفقة شراء تركية لأنظمة أسلحة روسية، ما يعمق الخلاف المتأجج بين أنقرة وحلف الناتو منذ حصول تركيا على نظام الدفاع الجوي الروسي بعيد المدى من طراز إس 400 في أغسطس/ آب الماضي.
  • خبير تركي في صناعة الطيران توقع أن تعرض موسكو الطائرة مقابل ما يتراوح ما بين 50 إلى 70 مليون دولار، قائلا إن "لهذه الصفقة قيمة استراتيجية كبيرة عند الروس، ما يمهد لتقديم سعر تفاضلي وتسهيلات في السداد كما جرى في صفقة إس 400".
  • تركيا حصلت على منظومتين من إس 400 مقابل 2.5 مليار دولار.
  • ردا على إتمام تركيا صفقة الدفاع الصاروخية إس 400 مع روسيا، أوقفت الولايات المتحدة مشاركة الطيارين الأتراك في التدريب، فضلا عن تعليق شراكة تركيا في برنامج صناعة المقاتلة إف 35، للضغط على أنقرة من أجل التخلي عن الصفقة الروسية، لكن تركيا لم تتراجع عن قرارها.
  • الموقع نقل عن مسؤول حكومي تركي قوله إنهم يتوقعون "من شركائنا الروس مساعدتنا بنقل التكنولوجيا للمساعدة في برنامج تصنيع مقاتلة تركية".
المصدر : مجلة ديفينس نيوز
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر