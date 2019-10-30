الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية جنوب الضفة الغربية

أصيبت سيدة فلسطينية، صباح الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل

أظهر مقطع مصور تداوله ناشطون، اللحظات الأولى لإطلاق الاحتلال النار على فتاة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي.

أوضح شهود، أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول للمصابة، ونقلت بمركبة إسعاف إسرائيلية.

ذكر الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ادّعت أن السيدة الفلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن، حيث شوهد بجوارها سكين.

عاجل| صور تداولها ناشطون قالوا إنها اللحظات الأولى لإطلاق الاحتلال النار على فتاة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي #الخليل pic.twitter.com/WBKuZXfwTz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 30, 2019

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ليست هذه هي المرة الأولى التي تقتل فيها قوات الاحتلال فتيات فلسطينيات في القدس المحتلة بدعوى حملهن سكينا.

في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، على سيدة فلسطينية، من مسافة قريبة، شمالي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهادها.

زعمت الشرطة الإسرائيلية أن السيدة الفلسطينية أشهرت سكينا عند الحاجز، إلا أن اللقطات تظهر أن المرأة كانت تفصلها عدة مترات عن قوات الاحتلال وقت إطلاق النار عليها.

ذكرت تقارير إخبارية فلسطينية أن السيدة الفلسطينية ضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز وأصيبت بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهادها.