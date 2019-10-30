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سياسة

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية جنوب الضفة الغربية

مكان إصابة شابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل
مكان إصابة شابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل
30/10/2019

أصيبت سيدة فلسطينية، صباح الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل
  • أظهر مقطع مصور تداوله ناشطون، اللحظات الأولى لإطلاق الاحتلال النار على فتاة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي.
  • أوضح شهود، أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول للمصابة، ونقلت بمركبة إسعاف إسرائيلية.
  • ذكر الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ادّعت أن السيدة الفلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن، حيث شوهد بجوارها سكين.

حوادث مشابهة
  • ليست هذه هي المرة الأولى التي تقتل فيها قوات الاحتلال فتيات فلسطينيات في القدس المحتلة بدعوى حملهن سكينا.
  • في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، على سيدة فلسطينية، من مسافة قريبة، شمالي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهادها.
  • زعمت الشرطة الإسرائيلية أن السيدة الفلسطينية أشهرت سكينا عند الحاجز، إلا أن اللقطات تظهر أن المرأة كانت تفصلها عدة مترات عن قوات الاحتلال وقت إطلاق النار عليها.
  • ذكرت تقارير إخبارية فلسطينية أن السيدة الفلسطينية ضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز وأصيبت بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهادها.
  • سبق أن قتلت قوات الاحتلال الطالبة الفلسطينية سماح مبارك بإطلاق النار عليها عند حاجز زعيم شرقي القدس المحتلة بزعم محاولتها طعن جنود في يناير/كانون الثاني الماضي.
  • استشهدت الفتاة الفلسطينية هديل صلاح الهشلمون (18 عامًا) إثر إطلاق الاحتلال النار عليها من مسافة قريبة على مدخل شارع الشّهداء وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة في سبتمبر/أيلول 2015.
المصدر : وكالات
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