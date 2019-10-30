الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية جنوب الضفة الغربية

أصيبت سيدة فلسطينية، صباح الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
التفاصيل
- أظهر مقطع مصور تداوله ناشطون، اللحظات الأولى لإطلاق الاحتلال النار على فتاة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي.
- أوضح شهود، أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول للمصابة، ونقلت بمركبة إسعاف إسرائيلية.
- ذكر الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ادّعت أن السيدة الفلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن، حيث شوهد بجوارها سكين.
حوادث مشابهة
- ليست هذه هي المرة الأولى التي تقتل فيها قوات الاحتلال فتيات فلسطينيات في القدس المحتلة بدعوى حملهن سكينا.
- في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، على سيدة فلسطينية، من مسافة قريبة، شمالي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهادها.
- زعمت الشرطة الإسرائيلية أن السيدة الفلسطينية أشهرت سكينا عند الحاجز، إلا أن اللقطات تظهر أن المرأة كانت تفصلها عدة مترات عن قوات الاحتلال وقت إطلاق النار عليها.
- ذكرت تقارير إخبارية فلسطينية أن السيدة الفلسطينية ضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز وأصيبت بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهادها.
- سبق أن قتلت قوات الاحتلال الطالبة الفلسطينية سماح مبارك بإطلاق النار عليها عند حاجز زعيم شرقي القدس المحتلة بزعم محاولتها طعن جنود في يناير/كانون الثاني الماضي.
- استشهدت الفتاة الفلسطينية هديل صلاح الهشلمون (18 عامًا) إثر إطلاق الاحتلال النار عليها من مسافة قريبة على مدخل شارع الشّهداء وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة في سبتمبر/أيلول 2015.